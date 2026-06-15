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मान्सून लांबल्याने महाराष्ट्रात 'पाणीबाणी'ची स्थिती... राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता 31 ऑगस्टपर्यंत...

Monsoon Delayed Updates State Government Order: यंदा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज बांधला जात असून याच पार्श्वभूमीवर सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 15, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:15 AM IST
मान्सून लांबल्याने महाराष्ट्रात 'पाणीबाणी'ची स्थिती... राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; आता 31 ऑगस्टपर्यंत...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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