मान्सून महाराष्ट्रात! तरीही 'पेरणीची घाई नको' असा इशारा का देतंय फडणवीस सरकार? पाहा पावसाची खबरबात पाहा

Monsoon in Maharashtra : वेळेआधी अंदमानात दाखल होणारा मान्सून तुलनेनं काहीसा उशिरानं केरळात दाखल झाला. ज्यानंतर कोकणासाठीचा प्रवास तुलनेनं वेगानं झाला. मात्र, त्यानंतर नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा वेग पुन्हा मंदावल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. दक्षिण कोकणातील काही भागांमध्ये पोहोचलेला मान्सून आता गोव्यातसुद्धा सक्रिय झाला आहे. पुढच्या पाच दिवसांमध्ये मोसमी पाऊस महाराष्ट्र, तेलंगणा, छत्तीसगढ आणि ईशान्य भारतात पुढे सरकण्याची चिन्हं आहेत. सध्याच्या घडीला कोकणातील देवगड आणि नजीकच्या क्षेत्रात पावसानं जोरदार हजेरी लावली असली तरीही मान्सूनच्या वाऱ्यांचा वेग वाढणं अपेक्षित आहे. त्यामुळं या वाऱ्यांसाठी आता अनुकूल स्थिती निर्माण होऊन पुढच्या 3 दिवसांत त्यांचा प्रवास कोणत्या टप्प्यावर पोहोचतो ही बाब अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे.
हवामान खात्याच्या माहितीनुसार पुढील चार ते पाच दिवस कोकणात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा आणि पुण्यासह राज्याच्या 25 जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. ज्यामध्ये सोमवारी आणि मंगळवारी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची हजेरी असू शकते. ज्यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 30- 40 किलोमीटर इतका असेल. ज्यामुळं किनारपट्टी भागातील नागरिकांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्येसुद्धा मान्सूनसाठी पूरक स्थिती निर्माण होत असली, तरीही रिमझिम पावसाचीच हजेरी शहरात या पावसाच्या प्रतीक्षेत आणखी भर टाकेल हे मात्र खरं.
दक्षिण कोकणात मान्सून पोहोचला असला तरीही या वाऱ्यांना अपेक्षित वेग नसल्यानं 15 जूनपर्यंत राज्यातील पावसाचा जोर कमीच असेल, ज्यामुळं पूर्वमोसमी पावसाच्या सरींवर अवलंबून राहत शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी घाई करू नये असं आवाहन राज्य शासनाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार कोकणात पोहोचलेला मान्सून 9 जूनपर्यंत सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीत पोहोचेल. 15 जूनपर्यंत मात्र मान्सूनची अपेक्षित हजेरी नसेल, तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कमाल तापनात फारशी घट दिसून येणार नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये, असं स्पष्ट आवाहन राज्य सरकारनं केलं आहे.
15 जूनपर्यंत विदर्भ, मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवत हा पाऊस व्यापक क्षेत्रात पेरणीस पोषक ठरणार नाही असंही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं. ज्यामुळं घाईनं केलेली पेरणी शेतकऱ्यांच्या हाती नुकसान देईल, ही परिस्थिती टाळण्यासाठी शेतीच्या कामांमध्ये घाई करू नका असं सांगण्यात आलं. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये 18 जूननंतर पावसाचा जोर वाढेल. तर, कोकण किनारपट्टी आणि घाटमाथ्यावर जून अखेरपर्यंत सरासरीहून अधिक पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
यंदाच्या वर्षी मान्सूनच्या पर्वावर एल निनोचं सावट आहे. ज्यामुळं पावसाचं प्रमाण कमी असेल असं सातत्यानं यंत्रणा सूचिक करत आहेत. इतकंच नव्हे तर, मराठवाड्यासह इतर दुष्काळप्रवण भागात दुबार पेरणीचं संकट ओढावू नये यासाठी आतापासूनच सरकार काम करताना दिसत आहे.
पुढील 3 ते 4 दिवसांत नैऋत्य मान्सूनच्या वाटचालीसाठी पोषक वातावरणनिर्मिती होताना दिसेल. ज्यामुळं वारे अरबी समुद्राच्या उर्वरित भागासह कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणासह आंध्र प्रदेशातही पुढे सरकतील. बंगालचा उपसागर, तामिळनाडूचं उर्वरित क्षेत्र, वायव्येसह पश्चिम मध्य बंगालचा उपसागर, उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल, सिक्कीम इथपर्यंत मान्सूनचे वारे मजल मारतील अशी अपेक्षा आहे.
जून महिन्याचा दुसरा आठवडा सुरू होऊनही विदर्भात मात्र उन्हाचा तडाखा कायम आहे. चंद्रपूर इथं ब्रह्मपुरीत रविवारी पारा 45.2 अंशांवर होता. एकिकडे मान्सून राज्यात दाखल झालाय खरा मात्र दुसरीकडे तापमानाचा इतका प्रचंड आकडा भलतीच चिंता वाढवून जात आहे. विदर्भातील अनेस शहरांमध्ये तापमान 43 अंश सेल्सिअसच्या घरात असून, आता नागरिक चातकाप्रमाणे पावसाची वाट बघत आहेत. पण, आणखी आठवडाभर तरी जोरदार पावसाची चिन्हं नसल्यानं ही चिंता आणखी गडद होताना दिसत आहे.