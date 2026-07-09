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महाराष्ट्रासह 18 राज्यांना अलर्ट! मान्सूनबाबत आता राज्य नाही तर डायरेक्ट भारतीय हवामान खात्याने दिली सर्वात मोठी अपडेट

महाराष्ट्राच नाही संपूर्ण भारतात मान्सून पूर्णपणे सक्रिय झाला आहे.  भारतीय हवामान खात्याचा एकाचवेळी 18 राज्यांना अलर्ट दिला आहे. जाणून घेऊया हवामान खात्याने काय अंदाज दर्शवला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 09, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:13 PM IST
महाराष्ट्रासह 18 राज्यांना अलर्ट! मान्सूनबाबत आता राज्य नाही तर डायरेक्ट भारतीय हवामान खात्याने दिली सर्वात मोठी अपडेट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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