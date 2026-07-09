/महाराष्ट्रासह 18 राज्यांना अलर्ट! मान्सूनबाबत आता राज्य नाही तर डायरेक्ट भारतीय हवामान खात्याने दिली सर्वात मोठी अपडेट

Monsoon 2026: महाराष्ट्रात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. मुंबई, पुणे, नाशिकसह महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्याला मुसळधार पावासाने झोडपून काढले आहे. अशातच मान्सूनबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्राच नाही संपूर्ण भारतात मान्सून पूर्णपणे सक्रिय झाला आहे. भारतीय हवामान खात्याचा एकाचवेळी 18 राज्यांना अलर्ट दिला आहे.
महाराष्ट्रातून आगेकूच करत नैऋत्य मोसमी पावसाने संपूर्ण देश व्यापला असल्याचे भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) जाहीर केले. साधारणपणे, मोसमी पाऊस 8 जुलैपर्यंत संपूर्ण देशात पोहोचतो, परंतु या वेळी तो नियोजित वेळेपेक्षा केवळ एक दिवस उशिरा, 9 जुलै रोजी भारतात दाखल झाला आहे.
हवामान विभागाच्या मते उत्तर भारतातील काही भागांमध्ये सुरुवातीला पावसाला उशीर झाला. मात्र, पावसाने लगेच चांगला जोर धरला आहे. शक्तिशाली हवामान प्रणालीमुळे संपूर्ण देश लवकरच मान्सूनने व्यापला आहे. भारतात मान्सून पुर्णपणे सक्रिय झाला आहे. उत्तर अरबी समुद्राचे उर्वरित भाग, राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये पुढे सरकला आहे. यावर्षी मान्सूनने त्याच्या नेहमीच्या तारखेपेक्षा केवळ एक दिवस उशिरा संपूर्ण देश व्यापला आहे. नैऋत्य मान्सून साधारणपणे 1 जूनच्या सुमारास केरळमध्ये सुरू होतो. त्यानंतर तो हळूहळू देशभरात पुढे सरकतो. मान्सूनचा पाऊस भारतीय शेती, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जलाशयांमधील पाण्याची पातळी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
समुद्रसपाटीवरील मान्सूनचा पट्टा आता वायव्य राजस्थानपासून ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत विस्तारला आहे. हवामान विभागाने महाराष्ट्र, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशसह 18 राज्यांसाठी 10 जुलै रोजी मुसळधार पाऊस आणि वादळांचा इशारा दिला आहे. या काळात ताशी 85 किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहू शकतात.
उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आसाम, मेघालय, महाराष्ट्र आणि केरळ या 18 राज्यांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेसह पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या किनारपट्टी भागात १५ जुलैपर्यंत सतत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः नदीकिनारी राहणारे लोक, डोंगराळ भागात प्रवास करणारे पर्यटक आणि समुद्रात जाणारे मच्छीमार यांनी अधिक सावधगिरी बाळगावी असे अवाहन करण्यात आले आहे.