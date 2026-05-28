/ज्याची भीती होती तेच...! 140 वर्षांपासून झोपलेल्या शत्रुनं अडवली मान्सूनची वाट; कुठे गुडूप झाले मोसमी वारे?

Monsoon Journey : हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये सध्या हवामानाच संमिश्र स्थिती पाहायला मिळेल. पण मग मान्सूनचं काय? कुठं पोहोचला मान्सून? जाणून घ्या...
Monsoon Journey : यंदा हवामान विभागानं मान्सूनचा प्राथमिक अंदाज वर्तवत असतानाच देशातसामान्यहून कमी पर्जन्यमानाचा अंदाज वर्तवला. तर, या पावसावर पॅसिफिक महासागरात निर्माण होणाऱ्या एल निनो या प्रणालीचासुद्धा परिणाम दिसून येईल असं सांगितलं. या साऱ्यामध्ये मान्सूनचं अंदमानात अगदी दणक्यात आणि वेळेआधी आगमन झालं. मात्र त्यानंतर या गाडीचा वेग मंदावला आणि ज्याची भीती होती तेच घडत असल्याचं पाहायला मिळालं.
पॅसिफिक महासागरात समुद्राच्या पाण्याचं तापमान वाढत असून, जागतिक स्तरावर याचे परिणाम पाहायला मिळत आहेत. मान्सूनला विलंब होणं हा त्याचाच एक भाग. उपलब्ध माहितीनुसार सध्या एल निनोनं मान्सूनच्या प्रवासात खोडा घातला आहे. एल निनोच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरु झाल्यानं त्याचा थेट परिणाम मान्सूनच्या पावसावर होऊ लागला आहे. ज्यामुळं हा प्रवास ताटकळत होत असून, मान्सून श्रीलंकेमध्येच थांबलाय. ज्यामुळं केरळममध्येही मान्सूचं आगमन लांबणीवर पडलं असून पर्यायानं महाराष्ट्रातही पावसाळ्याच्या सुरुवातीला उशिर होऊ शकतो.
मान्सून अंदमानात वेळेआधी आला खरा पण त्यानंतर मात्र त्याचा वेग मंदावला. 27 मे पर्यंत बंगालचा उपसागर आणि अंदमानातील उर्वरित भाग मान्सूननं व्यापला. यापुढं तो सहसा तो 1 जूनपर्यंत केरळात येणं अपेक्षित असतं, मात्र 10 दिवस उलटूनही अद्याप तो केरळात आलेला नाही. ज्यामुळं मान्सूनचा 26 मे चा मुहूर्त हुकला. या परिसरातील हवामान स्थिती हे यामागचं कारण आहे.
27 मे रोजी मान्सूननं लक्षद्विपच्या दक्षिणेकडील भागांसह नैऋत्य आणि आग्नेय अरबी समुद्रातही बहुतांश क्षेत्र व्यापलं आहे. बंगाच्या उपसागरात पश्चिम मध्यापर्यंत मान्सून पुढे सरकला असून पुढील दोन दिवस त्याची वाटचाल कशी होते हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
इथं वारे नैऋत्येकडून वागण्यास सुरु झाले आहे. वाऱ्या्च्या दिशेवरच मान्सून अवलंबून नसतो, तर इतरही घटक त्यासाठी कारणाभूत असतात. यामध्ये पावसाचं प्रमाण, वाऱ्याचा वेग ढग, तापमान, अनेक घटक समाविष्ट असतात. या घटकांचं योगदान पाहता केरळ, लक्षद्वीपमधील 9 ठिकाणी सलग दोन दिवस अडीच मीमीहून अधिक पाऊस पडल्यास मान्सून दाखल झाला असं म्हटलं जातं. इथं वाऱ्याचा वेग आणि तापमानही महत्त्वाची भूमिका बजावतो. केरळनजीक असणारे वारे सध्या मान्सूनसाठी पूरक नाहीत. त्यामुळं आणखी चार दिवस मान्सून केरळात पोहोचू शकत नाही असं तज्ज्ञांचं मत आहे. ज्यामुळं आता तळकोकण आणि मुंबईतसुद्धा पावसाच्या आगमानस विलंब होण्याची शक्यता आहे.