हवामान बदलणार! मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू होणार, महाराष्ट्रात 'या' तारखेला विश्रांती घेणार

संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात पावसाने ओढ दिली होती. त्यामुळं राज्यभरात पावसाची मोठी तूट आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाने ओढ दिली आहे. त्यातच आता पाऊस परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करणार असल्याची माहिती समोर येतेय. नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या परतीच्या प्रवासाला पोषक वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळं 19 सप्टेंबरपासून म्हणजेच शनिवारपासून पश्चिम राजस्थानमधून परतीच्या प्रवासाला सुरुवात होत आहे.
देशात 4 जून रोजी मान्सून दाखल झाला होता. त्यानंतर 6 जून रोजी कोकणात मान्सून पोहचला. मान्सूनचा प्रवास काही काळ मंदावल्यामुळे तो संपूर्ण राज्यात पोहोचायला थोडा उशीर झाला, आणि अखेर 29जून रोजी त्याने संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापला होता. संपूर्ण जून कोरडा गेल्यानंतर जुलै महिन्यात पावसाने चांगलाच जोर धरला होता. कोकणासह घाटमाथ्यावर व धरणक्षेत्रात चांगलाच पाऊस झाला. मात्र ऑगस्टमध्ये पुन्हा पावसाने ओढ दिली होती. त्यामुळं बळीराजा चिंतेत होता. मात्र आता संपूर्ण देशात सर्वसाधारण वेळेच्या दोन दिवस उशिराने परतीच्या प्रवासाला पाऊस सुरुवात करणार असल्याचे संकेत आहेत.
मान्सूनची परतीची लांबणारी वाटचाल लक्षात घेता. 17 सप्टेंबर ही मान्सूनच्या राजस्थानातून परतीचा प्रवास सुरू करण्याची निश्चित तारीख करण्यात आली आहे. यंदा या वेळेच्या दोन दिवस उशिराने म्हणजेच शनिवारी मान्सून पश्चिम राजस्थानातून परतीचा प्रवास सुरू करण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातून मान्सून पूर्णपणे परतीचा प्रवास सप्टेंबरच्या अखेरीस अंदाजे 25 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
वायव्य भारतात पावसाने सलग पाच दिवस उघडीप देणे. आद्रतेची टक्केवारी कमी होऊन कोरडे हवामान होणे, वाऱ्यांची दिशा बदलण्याबरोबरच परिसरावर घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने केंद्रभागातून बाहेरच्या बाजूला वारे वाहणारी क्षेत्र तयार होणे या घटनांमुळं या भागातून मान्सून परतल्याचे जाहीर करण्यात येत आहे, असं हवामान विभागाने म्हटलं आहे.
यंदाच्या हवामानावर एल निनोचे सावट आहे. हवामान विभागाने यंदा 92 टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाची शक्यता वर्तवली होती. त्यानुसार 14 सप्टेंबरपर्यंत झालेल्या पावसाची स्थिती पाहता देशात 673.6 मिमी म्हणजेच 15 टक्के तुटीचे पर्जन्यमान झाले आहे. महाराष्ट्रात 764.9 मिमी पाऊस झाला. राज्यात पावसाची 16 टक्क्यांची तूट आहे.
सप्टेंबरच्या पहिल्या अकरा दिवसांत राज्यात सरासरीपेक्षा 17टक्के पाऊस कमी झाला आहे. दुसरीकडे राज्यातील धरणांमध्ये केवळ 76 टक्के पाणीसाठा जमा आहे. पावसाळ्याचा अंतिम टप्पा सुरू असताना पाऊस आणि जलसाठ्याची ही स्थिती आगामी काळातील पाणी नियोजनासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. त्यामुळं परतीचा पाऊस किती कोसळणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.