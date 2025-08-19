School Holiday: बुधवारीही शाळांना सुट्टी जाहीर, वाचा कोणकोणत्या जिल्ह्यांमध्ये शाळा राहणार बंद

Schools Holiday: मुसळधार पावसाने मागील तीन दिवसांपासून हाहाकार माजवला असताना शाळांना बुधवारीही सुट्टी जाहीर कऱण्यात आली आहे. 20 ऑगस्टलाही मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने सलग तिसऱ्या दिवशी शाळा बंद राहणार आहेत. ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, लोणावळा, पनवेल, पालघर, सांगली यासह काही ठिकाणी शाळा आणि महाविद्यालयांना अधिकृतपणे सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.वाचा नेमक्या कोणत्या ठिकाणी शाळा बंद राहणार आहेत.
ठाणे जिल्ह्यातील इयत्ता पहिले ते १२ पर्यंतच्या शाळांना उद्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयाना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील सर्व शाळांना पुढील 2 दिवस सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
पालघर जिल्ह्यात उद्या देखील मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याने खबरदारी म्हणून सलग दुसऱ्या दिवशी शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. उद्या देखील पालघर जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे.
अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
सांगली जिल्ह्यातील नद्यांची वाढती पाणी पातळी आणि पावसाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांना 2 दिवस सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मिरज, वाळवा, शिराळा, पलूस तालुक्यासह महापालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय शाळांना 20 व 21 ऑगस्ट रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे.
संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेता नागरिकांना स्थलांतर झाल्यानंतर राहण्यासाठी शाळांची जागा,शाळा खोल्या उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी सुट्टी जाहीर केली आहे.
- राज्य आपत्कालिन कार्य केंद्राने पुढील 12 तासांसाठी मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर, रायगड, चंद्रपूर हे जिल्हे आणि पुणे घाट, नाशिक घाट या परिसरासाठी रेड अलर्ट दिला आहे. तसंच सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर घाट, गडचिरोली, धुळे, वर्धा, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया या भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असून, जिल्हा प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- पुढील 24 तासासाठी रायगड आणि पुणे घाट या जिल्ह्यात रेड अलर्ट देण्यात आला आहे. रत्नागिरी, कोल्हापूर घाट, सातारा घाट, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, नाशिक घाट आणि नंदुरबार या भागात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे.
- NDRF ची एक टीम मोरी गाव पालघर येथे बचावकार्यासाठी पाठवण्यात आली आहेत. तेथील अंदाजे 120 लोकांना स्थानिक व अग्निशमन दलाच्या मदतीने सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे सावंतपाडा येथे अजून अंदाजे 44 नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं असून, बचावकार्य सुरु आहे.
- रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी नदीने धोका पातळी ओलांडली आहे. त्याचप्रमाणे वशिष्ठी, शास्र्त्री, काजळी, कोदवली आणि बावनदी या नद्यांनी इशारा पातळी ओलांडली आहे. रायगड जिल्ह्यातील अंबा नदीने धोका पातळी ओलांडली आहे. तसंत सावित्री आणि कुंडलिका नदीने इशारा पातळी ओलांडली आहे.
- ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास नदीने जांभूळपाडा आणि बदलापूर या ठिकाणी इशारा पातळी ओलांडली आहे. SDRF चे एक पथक नांदेड तालुका मुखेड येथे कार्यरत असून आतापर्यंत 293 नागरिकांना सुखरुप स्थळी हलवण्यात आलं आहे.