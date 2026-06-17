/महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल पूर्णपणे थांबली, हवामान खात्याने जाहीर केलेली मान्सूनची नवी तारीख पाहून डोक्याला हात लावाल! मुंबईसह कोकणात उष्णतेच्या लाटेच्या इशारा

Maharashtra Monsoon : राज्यात पावसाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. महाराष्ट्रातील मान्सूनची वाटचाल गेल्या आठवड्यापासून जवळपास थांबली असून, 25 जूननंतरच त्याला मान्सूनला गती मिळण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या कोकणातील हर्णै ते सोलापूर या पट्ट्यात स्थिरावलेला मान्सून पुढे सरकण्यासाठी पोषक वातावरण नसल्याने त्याची प्रगती मंदावली आहे. निवृत्त हवामानतज्ज्ञ माणिकराव खुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वायव्येकडून वाहणारे उष्ण वारे, अरबी समुद्रातील साडेतीन ते चार किलोमीटर उंचीवरील प्रत्यावर्ती वाऱ्यांची प्रणाली आणि कमकुवत मान्सूनचा प्रवाह यामुळे मान्सूनच्या पुढील वाटचालीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे आठ जूनपासून महाराष्ट्रातील मान्सूनरेषेत विशेष बदल झालेला नाही.
23 जूनच्या सुमारास वातावरणात काहीसा बदल होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर मान्सून पुन्हा सक्रिय होऊ शकतो. 25 जून ते एक जुलै या कालावधीत मुंबईसह संपूर्ण कोकणात चांगल्या पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मान्सून मुंबईत स्थिरावल्यानंतर सह्याद्री ओलांडून मध्य महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागातही त्याची प्रगती होऊ शकते. मान्सूनच्या प्रतीक्षेत असतानाच राज्यातील अनेक भागांना उष्णतेचा सामना करावा लागू शकतो.
आजपासून 19 जूनपर्यंत मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांत उष्णतेच्या लाटेसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. कोकण किनारपट्टीवर उष्ण आणि दमट वातावरण कायम राहणार असून, रात्रीच्या वेळी उकाड्याचाही त्रास जाणवू शकतो.
पावसातील खंडामुळे खरीप हंगामातील पेरण्यांबाबत शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. पेरणीयोग्य ओलावा निर्माण होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दमदार पावसाची प्रतीक्षा कायम असल्याने शेतकऱ्यांना आणखी काही दिवस संयम बाळगावा लागणार आहे. जूनअखेरीस पावसाची स्थिती आणि जुलैच्या सुरुवातीला होणाऱ्या वातावरणीय बदलांनंतर पेरणीबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल, असे खुळे यांनी सांगितले.
हिंदी महासागरात इंडियन ओशन डायपोल अर्थात आयओडी सकारात्मक होण्याची शक्यता आहे. तसं झाल्यास पावसाची तूट भरून निघेल असा अंदाज आहे. जपान आणि अमेरिकेच्या संस्थांनी मान्सूनसाठी दिलासादायक अंदाज व्यक्त केलाय. प्रशांत महासागरात 'एल निनो' सक्रिय झाल्याचं जाहीर झाल्यावर यंदाच्या मान्सून हंगामाविषयी सर्वच स्तरांतून चिंता व्यक्त होऊ लागली. मात्र, 'एल निनों'ची तीव्रता वाढत असताना जुलैमध्ये हिंदी महासागरात 'इंडियन ओशन डायपोल' ची सकारात्मक स्थिती विकसित होण्याचा अंदाज या संस्थांनी जाहीर केलाय. आयएमडीने मात्र इंडियन ओशन डायपोल तटस्थ राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.