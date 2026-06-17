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महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल पूर्णपणे थांबली, हवामान खात्याने जाहीर केलेली मान्सूनची नवी तारीख पाहून डोक्याला हात लावाल! मुंबईसह कोकणात उष्णतेच्या लाटेच्या इशारा

महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल थांबली आहे.  मुंबईसह कोकणात पावसासाठी 25 जून पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.  तीन दिवस उष्णतेच्या लाटेची परिस्थिती राहणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 17, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:57 PM IST
महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल पूर्णपणे थांबली, हवामान खात्याने जाहीर केलेली मान्सूनची नवी तारीख पाहून डोक्याला हात लावाल! मुंबईसह कोकणात उष्णतेच्या लाटेच्या इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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