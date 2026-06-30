कोकण किनारपट्टीवर पावसाचे रौद्ररूप; जगबुडी नदी इशारा पातळीवर, जनजीवन विस्कळीत

Monsoon Ratnagiri : कोकण किनारपट्टीवर पावसाने रौद्ररूप धारण केले असून,दुपारनंतर पावसाचा जोर प्रचंड वाढला आहे.गेल्या काही तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार कोसळणाऱ्या सरींमुळे कोकणातील नद्या-नाले तुडुंब भरून वाहत आहेत.अनेक नद्यांनी इशारा पातळी ओलांडली असून,परिस्थिती पाहता स्थानिक प्रशासन पूर्णपणे 'ऍकशन मोड'वर आले आहे..
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खेड जवळील प्रसिद्ध जगबुडी नदीच्या पाणीपातळीत झपाट्याने वाढ झाली असून ती इशारा पातळीवर वाहत आहे.महामार्ग आणि बांधकाम विभागाच्या ढिसाळ व निष्काळजी कारभारामुळे अंतर्गत रस्ते तर पाण्याखाली गेलेच आहेत,शिवाय रस्त्यावरील पाण्याचा योग्य निचरा न झाल्याने हे पाणी थेट नागरिकांच्या घरात आणि दुकानांमध्ये शिरले आहे.प्रसिद्ध डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयाकडे जाणारा रस्ता पूर्णपणे जलमय झाला असून, परिसरातील घरांना पाण्याचा वेढा पडला आहे.
सध्या महामार्गाची अवस्था बिकट झाली आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते पाण्याखाली गेल्याने नक्की महामार्ग कुठे आहे,हे शोधण्याची वेळ वाहनचालकांवर आली आहे.त्यातच महामार्गाचे काम अर्धवट असल्याने अनेक ठिकाणी 'सेफ्टी वॉल' (सुरक्षक भिंती) नाहीत.त्यामुळे तीव्र वळणावर आणि घाटात मोठा अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..
मुसळधार पावसामुळे दऱ्याखोऱ्यांमधून फेसाळणारे धबधबे ओसंडून वाहत आहेत.हे दृश्य जरी मनमोहक वाटत असले,तरी पाण्याचा वेग प्रचंड असल्याने ते तितकेच जीवघेणे आणि धोकादायक ठरु शकतात..
नदीकाठच्या गावांना प्रशासनाने हाय अलर्ट जारी केला असून सुरक्षित स्थळी राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.नद्या आणि ओढ्यांच्या प्रवाहाचा वेग प्रचंड असल्याने नागरिकांनी पाण्याचा अंदाज न घेता त्यात उतरू नये,असे आवाहन करण्यात आले आहे..
अत्यंत अत्यावश्यक काम असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नका..
रात्रीच्या वेळी घाटमाथ्यावरून प्रवास करणे पूर्णपणे टाळा..
रस्त्यावरील पाण्याच्या प्रवाहाचा अंदाज आल्याशिवाय वाहन पुढे नेऊ नका..