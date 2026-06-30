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कोकण किनारपट्टीवर पावसाचे रौद्ररूप; जगबुडी नदी इशारा पातळीवर, जनजीवन विस्कळीत

कोकणात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. नद्या इशारा पातळीवर पोहचल्या आहेत. जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

Written ByRavindra KokateEdited By:Vanita Kamble
Published: Jun 30, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:42 PM IST
कोकण किनारपट्टीवर पावसाचे रौद्ररूप; जगबुडी नदी इशारा पातळीवर, जनजीवन विस्कळीत

About the Author

Ravindra Kokate

Ravindra Kokate

​रवींद्र कोकाटे हे 'झी मीडिया' (Zee Media) मध्ये कोकण जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत. ते राजकीय घडामोडी, चालू घडामोडींसोबतच जीवनशैली (लाइफस्टाइल) विभागासाठी आरोग्य, नातेसंबंध, फॅशन, ट्रॅव्हल (पर्यटन) आणि कुकिंग टिप्स यांसारख्या विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण लेखन करतात.डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी वाचकांना केंद्रस्थानी ठेवून,अत्यंत सोप्या आणि प्रवाही भाषेत उपयुक्त माहिती सादर करणे हे त्यांच्या लेखनाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे.

​करिअरचा प्रवास आणि अनुभव-

​रवींद्र यांनी आपल्या पत्रकारिता करिअरची सुरुवात २०१५ मध्ये 'दैनिक लोकमत'मधून केली.त्यानंतर त्यांनी प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियातील नामांकित वृत्तवाहिन्यांमध्ये आपला ठसा उमटवला आहे:

​प्रिंट मीडिया:- दैनिक लोकमत, दैनिक रत्नागिरी टाइम्स, दैनिक पुण्यनगरी, दैनिक सागर.
​इलेक्ट्रॉनिक मीडिया:- महाराष्ट्र १ वृत्तवाहिनी, जय महाराष्ट्र न्यूज, एबीपी माझा (ABP Majha) आणि सध्या झी २४ तास (झी मीडिया).

​विशेष योगदान:- कोकणातील ताज्या घडामोडींवर त्यांची मजबूत पकड आहे. विशेषतः पावसाळ्यात येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचे वार्तांकन त्यांनी कौशल्याने केले आहे.चिपळूणचा महापूर,'फयान' आणि 'निसर्ग' चक्रीवादळ यांसारख्या गंभीर संकटांच्या वेळी त्यांनी केलेले ग्राउंड रिपोर्टिंग आणि जबाबदार पत्रकारिता अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे.

​शैक्षणिक पार्श्वभूमी-

​पदवी (BA): रवींद्र कोकाटे यांनी मुंबई विद्यापीठातून इतिहास आणि मराठी या विषयांत आपले उच्च शिक्षण पूर्ण केले आहे.

​पत्रकारिता पदवी (Degree in Journalism):- त्यांनी पत्रकारितेची व्यावसायिक पदवी संपादन केली आहे.
​या भक्कम शैक्षणिक आणि भाषिक पार्श्वभूमीमुळे त्यांना अचूक रिपोर्टिंग,सामाजिक समज आणि जबाबदार पत्रकारितेची मजबूत पायाभरणी मिळाली आहे.

​लेखन शैली आणि दृष्टिकोन-

​रवींद्र यांचे असे मत आहे की, जीवनशैली पत्रकारिता (Lifestyle Journalism) म्हणजे केवळ ट्रेंड्स सांगणे नव्हे, तर सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनात उपयोगी पडणारी, विश्वासार्ह आणि सहज अंगीकारता येईल अशी माहिती देणे होय. त्यांच्या स्टोरीजमध्ये कोकणातील रहस्यमय कथा,नवल,राजकीय घडामोडी,क्रीडा,आरोग्य आणि जीवनशैलीशी संबंधित विषय अतिशय सोप्या आणि रंजक भाषेत मांडलेले असतात.

​कौशल्याची क्षेत्रे (विशेषज्ञता):-
​राजकीय आणि आपत्ती व्यवस्थापन रिपोर्टिंग (ग्राउंड रिपोर्टिंग)

​कोकणातील संस्कृती,रहस्यमय कथा आणि पर्यटन
​बिझनेस आयडियाज (उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रातील नवीन संधी)

​लाइफस्टाइल आणि डेली लाइफ हॅक्स (दैनंदिन जीवन सुकर करणाऱ्या टिप्स)

​आरोग्य,फिटनेस आणि भावनिक वेल-बीइंग (मानसिक आरोग्य)

​फॅशन, स्टायलिंग, स्पोर्ट्स..टिप्स

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कोकण किनारपट्टीवर पावसाचे रौद्ररूप; जगबुडी नदी इशारा पातळीवर, जनजीवन विस्कळीत
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