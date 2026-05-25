Monsoon Update : वरुणराजाला विनवण्या; मान्सूनची गाडी 'म.रे.'च्या वेगानं, तुमच्यापासून आनंदसरी किती दूर?

Monsoon Update : 'नवतपा'चं पर्व सुरू झाल्यामुळं मान्सूननं आतातरी हजेरी लावावी अशाच विनवण्या आता सानथोर करताना दिसत आहेत. हा उकाडा असह्य होत असताना मान्सून नेमका कुठवर पोहोचलाय हाच प्रश्न तुम्हालाही पडतोय?
Monsoon Update : मे महिना संपण्यास काहीच दिवस शिल्लक असले तरीही हा उकाडा इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे, ज्यामुळं कधी एकदा मे जाऊन जून येतो आणि मान्सूनची हजेरी लागते, याकडेच सर्वांचे डोळे लागले आहेत. मान्सून 16 मे रोजी अंदमानात वेळेआधी पोहोचल्यानंतर तो नेमका किती वेगानं प्रवास करतो याचीच उत्सुकता सामान्यांमध्ये पाहायला मिळाली. हवामान तज्ज्ञांनीसुद्धा मोसमी वाऱ्यांच्या प्रवासावर लक्ष केंद्रीत केलं आणि नव्यानं त्याबाबतची माहिती जारी केली. तुलनेनं यंदा दक्षिण पश्चिम मान्सून उशिरानं प्रवास करत असून, केरळमध्ये 26 मे ऐवजी मोसमी वारे 28 मे ते 3 जूनदरम्यान दाखल होतील असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
केंद्रीय हवामानाशास्त्र विभागाच्या माहितीनुसार केरळ आणि दक्षिण भारतातील काही क्षेत्रांमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुढील 48 तासांमध्ये इथं पूर्वमोसमी पावसाची जोरदार हजेरी पाहायला मिळेल. तर, मध्य आणि उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेसम हवामान स्थिती पाहायला मिळेल.
पुढच्या 48 तास आणि त्याहून अधिक काळात नैऋत्य मोसमी वारे अरबी समुद्राच्या आग्नेयेकडील क्षेत्रापासून बंगालच्या उपसागराचं पूर्वेकडील क्षेत्र, कोमोरिन भाग आणि अंदमानच्या समुद्रात पुढे सरकतील. ज्यामुळं केरळात, मान्सूनच्या आगमनाची तारीख बदलली आहे.
केरळनंतर मान्सूनचा प्रवास कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा अशा रोखानं प्रवास करत पुढं तळकोकणमार्गे महाराष्ट्रात प्रवेश करतो. ज्यामुळं 10 जूनपर्यंत मान्सून तळकोकणात पोहोचण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यानंतर रायगड, ठाणे, मुंबई अशा भागांमध्ये हे मोसमी वारे आणि पर्यायानं आनंदसरी बरसतील. तर, 15 जूनपर्यंत हा प्रवास मध्य प्रदेश आणि गुजरातचं क्षेत्रव्यापू शकतो. जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ते जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत म्हणजेच 25 जून ते 5 जुलै या काळात मान्सून राजस्थानपर्यंत हजेरी लावू शकतो.
गोव्यासह महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व पावसानं हजेरी लावली असून, त्यामुळं अनेक भागांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाल्याचं पाहायला मिळालं. कुठं वृक्ष उन्मळले तर कुठं संरक्षक भिंत कोसळल्याची घटनासुद्धा घडली. रविवारी पहाटेपासून राज्यातील कोकणासह काही भागांमध्ये या मान्सूनपूर्व पावसानं हजेरी लावली. ज्यानंतर वातावरणात काहीसा गारवा जाणवला.