/तलवारीच्या आकाराची विहीर असलेला महाराष्ट्रातील किल्ला; स्थानिक सांगतात वेगळेच रहस्य, मान्सून ट्रेकसाठी इथं कसं जायचं?

पाऊस पडू लागला की महाराष्ट्रातील तरुणाला वेध लागतात ते ट्रेकचे आणि सह्याद्रीचे! देशातील सर्वाधिक किल्ले असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र नाव अग्रस्थानी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले अनेक किल्ले आजही सह्याद्रीच्या दरीखोऱ्यांमध्ये मोठ्या दिमाखात उभे असून पावसाळ्यात हे किल्ले आणि सह्याद्री जणू पालवी फुटल्याप्रमाणे उत्साही वाटतो. हा उत्साह ट्रेकर्सला भावतो आणि आपोआप विकेंडला पावलं या गडांकडे वळतात! महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांपैकी प्रत्येक किल्ल्याचा जसा वेगळा इतिहास आहे तसेच त्याचे वैशिष्ट्यही आहे. अशाच एका गडाबद्दल आपण आज जाणून घेणार आहोत. या गडाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या गडावर चक्क तलवारीच्या आकाराची विहीर आहे. अगदी गुगल अर्थवरुन पाहिलं तरी तुम्हाला या गडावरची ही विहीर दिसेल. हा गड कोणता या विहिरीचं रहस्य काय जाणून घेऊयात...
खरं तर गुगल अर्थवर सर्च केल्यावर पहिल्यांदा ही विहीर पाहिली की डोळ्यांवर विश्वासच बसत नाही. या हून अधिक थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे ही विहीर अखंड खडकात खोदलेली असून या विहिरीची खोली साधारण 30 मीटर म्हणजेच 100 फूटांच्या आसपास आहे. या विहिरीमध्ये उतरण्यासाठी 41 पायऱ्या असल्या तरी त्यापैकी काही ढासळलेल्या आहेत. या विहिरीमध्ये उतरल्यावर खाली शिवलिंग आणि नंदी असलेलं छोटं मंदिरही आहे. या विहिरीला 'गेरूची विहीर' असं म्हणतात. ही एवढी मोठी विहीर ज्या किल्ल्यावर आहे त्याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची 1027 मीटर इतकी आहे. म्हणूनच ही विहीर शिल्पकला आणि अभियांत्रिकीचे उत्तम उदाहरणाच्या रुपात पाहिली जाते.
या विहिरीच्या आकाराबरोबरच तिच्या मागे एक रहस्यमय इतिहास असल्याचं येथील स्थानिकांमध्ये प्रचलित अख्यायिका सांगतात. स्थानिक अख्यायिकांनुसार, पूर्वी गडावर धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर भोजनासाठी लागणारी भांडी याच विहिरीतून वर यायची. विधीपूर्ण झाला की ती भांडी याच विहिरीमध्ये विसर्जित केली जातं. काळ बदलला आणि पिढ्या बदलल्या तरी आजही अनेकजण सांगतात की श्रद्धेने या विहिरीमध्ये दगड टाकला तर भांड्याचा आवाज येतो.
या किल्ल्यावरील इतर आकर्षणांमध्ये हनुमान आणि गणपतीच्या मूर्ती, पाण्याच्या टाक्या आणि किल्ल्याची तटबंदी यासारख्या गोष्टी आहेत. या किल्ल्याला बहामनीपासून ते आदिलशाहीपर्यंतचा इतिहास आहे. पुढे हा किल्ला शिवरायांनी जिंकला. आता आपण मगासपासून ज्या किल्ल्याबद्दल बोलतोय त्याचं नाव आहे दातेगड! हा किल्ला शिवरायांच्या स्वराज्याचा भाग झाल्यानंतर या किल्ल्याचं नाव बदलून सुंदरगड असं ठेवण्यात आलं.
हा किल्ला सातारा जिल्ह्यात असून पाटणपासून 6 किमी अंतरावर टोळेवाडी गावातून या किल्ल्यावर जाण्याचा ट्रेक सुरु होतो. हा किल्ला ट्रेकच्या दृष्टीने सोप्या श्रेणीत मोडतो. पायथ्यापासून 45 मिनिटे ते एका तासच्या चढाईत किल्ल्यावर पोहोचता येतं. तोलवाडी या पायथ्याच्या गावापासून किल्ल्यावर जाण्यासाठी 45 मिनिटांची चढाई करावी लागते. मुंबईपासून या किल्ल्यापर्यंतचं अंतर 280 किमी (प्रवासासाठी 6 ते 7 तास) आणि पुण्यापासून 145 किमी (प्रवासाठी साडेतीन ते चार तास) इतके आहे.