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तलवारीच्या आकाराची विहीर असलेला महाराष्ट्रातील किल्ला; स्थानिक सांगतात वेगळेच रहस्य, मान्सून ट्रेकसाठी इथं कसं जायचं?

तुम्हीसुद्धा मान्सूनमध्ये एखाद्या हटके ठिकाणी भेट देण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही एकदा या किल्ल्याबद्दल वाचलं पाहिजे

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 11, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:21 PM IST
तलवारीच्या आकाराची विहीर असलेला महाराष्ट्रातील किल्ला; स्थानिक सांगतात वेगळेच रहस्य, मान्सून ट्रेकसाठी इथं कसं जायचं?
Image Credit: पावसाळ्यात या किल्ल्यावर भरपूर हिरवळ असते (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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