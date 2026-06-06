महाराष्ट्रात मान्सूनची एन्ट्री कधी? थेट तारीखच समोर आली; मुंबईकरांना उकाड्यापासून मिळणार दिलासा! 'इथं' मुसळधार कोसळणार

Monsoon Update 2026: देशात मान्सूनचा प्रवास वेगाने सुरू आहे. 5 जून रोजी गोव्यात प्रवेश झाल्यानंतर मान्सून आज आणि उद्या राज्यात दाखल होणार आहे. मान्सूनने मध्य अरबी समुद्राचा आणखी काही भाग, गोव्याचा भाग, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि नैऋत्य बंगालच्या उपसागराच्या आणखी काही भागांत यशस्वी वाटचाल केली. पुढील दोन ते तीन दिवसांत मान्सून आणखी पुढे सरकण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल आहे.
महाराष्ट्राच्या काही भागांत मान्सून दाखल होण्यासाठी वातावरण तयार झाले आहे. मध्य अरबी समुद्राचा आणखी काही भाग आणि गोव्याचा उर्वरित भाग, कर्नाटकचा काही भाग, आंध्र प्रदेशचा काही भाग आणि तामिळनाडू, नैऋत्य बंगालच्या उपसागराचा उर्वरित भाग तसेच बंगालच्या उपसागराच्या आणखी काही भागात मान्सून पुढे सरकण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल आहे. थोडक्यात पुढील 48 तासांत मान्सून महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागांत वेगाने आगेकूच करणार आहे. म्हणजेच 7 ते 8 जूनपर्यंत मान्सून महाराष्ट्रात दाखल होणार आहे.
मुंबईकर मान्सूनच्या आगमनाची आतुरतेने वाट पाहत असताना उकाड्याने ते हैराण केले आहे. शहरात कमाल तापमान सुमारे 35 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचत असून हवेतील आर्द्रताही वाढलेली आहे. त्यातच ढगाळ वातावरणामुळे सूर्यप्रकाश कमी जाणवत असला तरी उष्णता आणि चिकटपणा अधिक तीव्र भासत आहे. त्यामुळेही ते त्रस्त आहेत.
पुढील सात दिवसांत केरळ आणि कर्नाटकात काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 6 आणि 7 जून रोजी केरळमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तामिळनाडूमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडू शकतो. पूर्वोत्तर राज्यांमध्येही पुढील 7 दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा जोर कायम राहणार आहे.
ज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी मान्सूनसंदर्भातील माहिती देताना, "मान्सून शुक्रवारी गोव्यात दाखल झाला आहे. त्याची पुढील वाटचालीसाठी हवामान पोषक आहे. शनिवारी किंवा रविवारी मान्सून महाराष्ट्रात दाखल होईल. दक्षिण कोकण, दक्षिण महाराष्ट्रात मान्सून लवकरच दाखल होण्याची शक्यता आहे. तर हवामानातील घडामोडीनंतर त्याच्या मुंबईकडील प्रवासाबाबत अंदाज वर्तविता येईल," असं म्हटलं आहे. तर, हवामान अभ्यासक अश्रेय शेट्टी, "गोव्यात दाखल झालेला मान्सून शनिवार-रविवारी महाराष्ट्रात दाखल होईल. तोवर राज्यभरात मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी कोसळतील. दक्षिण कोकणात मान्सून दाखल झाल्यानंतर मुंबईतही मान्सूनपूर्व सरींचा जोर वाढेल," असं म्हटलं आहे.