Monsoon News: मिठी नदीने धोका पातळी ओलांडल्यास काय होणार? CM फडणवीसांनी दिली माहिती, मुंबईत तब्बल 300 मिमी...

CM Devendra Fadnavis on Mumbai Rain: मुंबईला सलग चौथ्या दिवशी मुसळधार पावसाने झोडपलं असून, लोकलसह रस्त्यांवरील वाहतूक मंदावली आहे. दरम्यान मुंबईत नेमकी काय स्थिती आहे याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 19, 2025, 02:39 PM IST
CM Devendra Fadnavis on Mumbai Rain: मुंबईला सलग चौथ्या दिवशी मुसळधार पावसाने झोडपलं असून, लोकलसह रस्त्यांवरील वाहतूक मंदावली आहे. मुंबईकरांची त्रेधा उडाली असून, अनेक ठिकाणी लोक अडकून पडले आहेत. मिठी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली असून 400 ते 500 लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आलं आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुंबईत नेमकी काय स्थिती आहे याची माहिती दिली आहे. 

"अतिवृष्टीत जवळपास 12 ते 14 लाख एकर जमिनीवरील पिकं बाधित झाली आहेत. काही प्रमाणात जनावरांचं नुकसान झालं आहे. नांदेड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ढगफुटीसदृश्य परिस्थिती झाली. त्यात 8 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आहे," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

"मुंबईतही मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली आहे. मुंबईतील काही भागात 300 मिमिची अतिवृष्टी झाली आहे. एकाप्रकारे रेकॉर्ड पाऊस पडला आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी पाणी साचलं. त्यानंतर मात्र तेथील पाण्याचा निचरा झाला असून, वाहतूक  सुरु झाली आहे. मुंबईची लाईफलाईन लोकल वाहतूक धीम्या गतीने सुरु आहे. मिठी नदी ही धोका पातळीवर गेल्याने सुरुवातीच्या काळात 400-500 लोकांना तेथून सुरक्षित ठिकाणी हलवावं लागलं. पण आता तिचीही पातळी कमी होत आहे, पण पावसाचे अंदाज पाहता आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत: रस्त्यावर उतरले आहेत. मिठी नदीकडेही गेले होते. सर्व गोष्टी नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरु आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. 

"शक्य आहे तिथे घरुन काम कऱण्यास सांगण्यात आलं आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात असून, संध्याकाळी हाय टाईड आहे. त्यामुळे परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवत उपाययोजना कराव्या लागतील. सध्या एनडीआरएप, एसडीआरएफला अलर्टवर ठेवलं आहे. काही नद्या इशाऱ्याच्या पातळीवर आहे. बाजूच्या राज्याशी योग्य संपर्क असून, विसर्गासंबंधी व्यवस्थापन करत आहोत. शेजारील राज्यंदेखील मदत करत आहेत. तेलंगणासोबतही योग्य संपर्क सुरु आहे," असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

काही कॅटमेंट अनियंत्रित आहेत. तिथे जरा जास्त धोका आहे. त्याकडे लक्ष ठेवून आहोत अशी माहिती त्यांनी दिली. 300 मिमी मोठा पाऊस मानला जातो. अतिवृष्टीपेक्षाही जास्त पाऊस आहे. मागच्या काळात मिठी नदीचं काय झालं. घोटाळे झाले याच्या चमत्कारिक कथा समोर येत आहेत. पूर्वीच्या काळात मिठी नदीतून गाळ काढण्याच्या नावाखाली काय झालं हे माहिती आहे. आता पालिकेला नव्याने सूचना देण्यात आल्या आहेत असंही त्यांनी सांगितलं.  अतिवृष्टी संभावित असून, आपण दर तीन तासांनी अलर्ट देत आहोत असंही ते म्हणाले आहेत. 

