Monsoon Update: 'ठाण्यात पुढील 48 तासांत....', एकनाथ शिंदेंनी पोस्ट करुन दिली माहिती, शाळांना सुट्टी जाहीर

Thane Red Alert: हवामान खात्याने मुंबई, ठाणे,रायगड जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केले असून पुढील 48 तासात मुसळधार आणि अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या परिस्थिती काळजी घ्यावी, गरज असल्यासच घराबाहेर पडावं असं आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. दरम्यान रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असल्याने ठाण्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
"सतर्क रहा, काळजी घ्या…..मुंबई शहर, उपनगरासह ठाणे, पालघर आणि मुंबई महानगर क्षेत्रात गेल्या दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस आहे. आज पावसाची तीव्रता वाढली असून मुंबईसह राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. ठाणे जिल्ह्याधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हवामान खात्याने मुंबई, ठाणे,रायगड जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केले असून पुढील 48 तासात मुसळधार आणि अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या परिस्थिती काळजी घ्यावी, गरज असल्यासच घराबाहेर पडावे," असं एकनाथ शिंदे यांनी पोस्टमध्ये सांगितलं आहे.
ठाणे जिल्ह्यासाठी 19 ऑगस्ट 2025 रोजी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. भारतीय हवामान खात्याने ठाणे जिल्ह्यासाठी दिनांक 18 ऑगस्ट व 19 ऑगस्ट 2025 असे दोन दिवस रेड अलर्ट जारी केला असल्याची माहितीही पालिकेकडून देण्यात आली आहे.
ठाणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या, सर्व प्रकारच्या शाळांना दि..१८ ऑगस्ट, २०२५ आणि दि. १९ ऑगस्ट, २०२५ रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. pic.twitter.com/uPVVIXx93A
ठाणे महापालिकेने एक्सवर पोस्ट शेअर करत उद्या ठाण्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळा बंद असतील असं जाहीर केलं आहे. "ठाणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या, सर्व प्रकारच्या शाळांना दि..18 ऑगस्ट, 2025 आणि दि. 19 ऑगस्ट, 2025 रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे," अशी माहिती एक्सवरुन देण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येते की, आवश्यक नसेल तर घराबाहेर पडणे कृपया टाळावे. तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे असं आवाहनही करण्यात आलं आहे. तसंच आपत्कालीन स्थितीत मदतीसाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील 1800-222-108/8657887101 या हेल्पलाईनवर कृपया संपर्क साधावा असंही सांगण्यात आलं आहे.
FAQ
1) मुंबईत पावसाचे प्रमाण किती असते?
मुंबईत दक्षिण-पश्चिम मान्सूनमुळे (जून ते सप्टेंबर) दरवर्षी साधारण 2300 मिमी ते 2500 मिमी पाऊस पडतो. यामध्ये जुलै आणि ऑगस्ट हे सर्वाधिक पावसाचे महिने असतात.
2) मुंबईत पाऊस कधी आणि का पडतो?
मुंबईत दक्षिण-पश्चिम मान्सूनमुळे जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पाऊस पडतो. अरब सागरातून येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांमुळे आणि मान्सून ट्रफच्या प्रभावामुळे मुंबईत मुसळधार पाऊस पडतो. याशिवाय, बंगालच्या उपसागरात तयार होणारे कमी दाबाचे क्षेत्र (LPA) आणि मान्सून डिप्रेशनमुळेही पावसाचे प्रमाण वाढते.
3) मुंबईत 2025 मध्ये पावसाची परिस्थिती कशी आहे?
2025 मध्ये, ऑगस्टच्या सुरुवातीला पावसाचे प्रमाण कमी होते, परंतु ऑगस्टच्या मध्यापासून पावसात वाढ झाली आहे. 17 ते 20 ऑगस्ट दरम्यान मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड परिसरात 400 मिमी पर्यंत अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पाणी साचणे आणि पूर येण्याचा धोका आहे.