English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

School Holiday: ठाण्यातील सर्व शाळांना उद्या सुट्टी जाहीर, पावसाचा रेड अलर्ट जारी

School Holiday on Tuesday: हवामान खात्याने मुंबई, रायगड जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला असून पुढील 48 तासांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तर पुढील 24 तासांत कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 18, 2025, 04:49 PM IST
School Holiday: ठाण्यातील सर्व शाळांना उद्या सुट्टी जाहीर, पावसाचा रेड अलर्ट जारी

School Holiday on Tuesday: मुंबईला मागील तीन दिवसांपासून मुसळधार पावसाने झोडपलं असून, सोमवारी तर मुंबईत अनेक ठिकाणी पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून घराबाहेर पडू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे. सकाळी भरलेल्या शाळा लवकर सोडण्यात आल्या, तर दुपारच्या शाळा भरण्याआधीच बंद असतील असं कळवण्यात आलं. दरम्यान उद्याही अतिवृष्टीची शक्यता असून त्या पार्श्वभूमीवर उद्याही ठाण्यातील शाळा बंद असतील असं जाहीर करण्यात आलं आहे. 

ठाणे महापालिकेने एक्सवर पोस्ट शेअर करत उद्या ठाण्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळा बंद असतील असं जाहीर केलं आहे. "ठाणे जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या, सर्व प्रकारच्या शाळांना दि..18 ऑगस्ट, 2025 आणि दि. 19 ऑगस्ट, 2025 रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे," अशी माहिती एक्सवरुन देण्यात आली आहे. 

ठाणे जिल्ह्याला रेड अलर्ट

ठाणे जिल्ह्यासाठी 19 ऑगस्ट 2025 रोजी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. भारतीय हवामान खात्याने ​ठाणे जिल्ह्यासाठी दिनांक 18 ऑगस्ट व 19 ऑगस्ट 2025 असे दोन दिवस रेड अलर्ट जारी केला असल्याची माहितीही पालिकेकडून देण्यात आली आहे. 

या पार्श्वभूमीवर, सर्व नागरिकांना विनंती करण्यात येते की, आवश्यक नसेल तर घराबाहेर पडणे कृपया टाळावे. तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे असं आवाहनही करण्यात आलं आहे. तसंच आपत्कालीन स्थितीत मदतीसाठी ​ठाणे महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षातील ​1800-222-108/8657887101 या ​हेल्पलाईनवर कृपया संपर्क साधावा असंही सांगण्यात आलं आहे.  

पुढील चार दिवस पावसाचे

हवामान खात्यानं मुंबई, रायगड जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी केला असून पुढील 48 तासांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तर पुढील 24 तासांत कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. राज्यभरात येत्या चार दिवसांपर्यंत पावसाचे सत्र सुरूच राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

कोकणात रेड अलर्ट तर मध्य महाराष्ट्र व विदर्भात येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. आज 18 ऑगस्ट रोजी ठाणे, मुंबई, रायगड या जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आल्या आहेत. 

दरम्यान, 19 ऑगस्ट रोजी पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड या जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

20 ऑगस्ट- पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड या जिल्ह्यात ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या दरम्यान मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 

21 ऑगस्ट- पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड या जि्ह्यातील काही भागात मुसळधार पावसाचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. 

22 ऑगस्ट- पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड या जि्ह्यात काही तुरळक पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

 

FAQ

1) मुंबईत पावसाचे प्रमाण किती असते?
मुंबईत दक्षिण-पश्चिम मान्सूनमुळे (जून ते सप्टेंबर) दरवर्षी साधारण 2300 मिमी ते 2500 मिमी पाऊस पडतो. यामध्ये जुलै आणि ऑगस्ट हे सर्वाधिक पावसाचे महिने असतात.

2) मुंबईत पाऊस कधी आणि का पडतो?
मुंबईत दक्षिण-पश्चिम मान्सूनमुळे जून ते सप्टेंबर या कालावधीत पाऊस पडतो. अरब सागरातून येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांमुळे आणि मान्सून ट्रफच्या प्रभावामुळे मुंबईत मुसळधार पाऊस पडतो. याशिवाय, बंगालच्या उपसागरात तयार होणारे कमी दाबाचे क्षेत्र (LPA) आणि मान्सून डिप्रेशनमुळेही पावसाचे प्रमाण वाढते.

3) मुंबईत 2025 मध्ये पावसाची परिस्थिती कशी आहे?
2025 मध्ये, ऑगस्टच्या सुरुवातीला पावसाचे प्रमाण कमी होते, परंतु ऑगस्टच्या मध्यापासून पावसात वाढ झाली आहे. 17 ते 20 ऑगस्ट दरम्यान मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड परिसरात 400 मिमी पर्यंत अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पाणी साचणे आणि पूर येण्याचा धोका आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
monsoon updateRed Alertrain updateThaneThane Schools

इतर बातम्या

नीरज चोपडाला मोठं यश, डायमंड लीगच्या फायनलमध्ये दिली धडक

स्पोर्ट्स