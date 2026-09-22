/मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू, दोन दिवस आधीच पाऊस माघारी, महाराष्ट्रात कसं असेल हवामान? 24 जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा

ऑगस्ट आणि सप्टेंबर दोन्ही महिन्यात महाराष्ट्रात अधिक पाऊस झाला नाही. त्यामुळं नागरिकांना उन्हाची झळ बसत आहे. यंदा पावसाची मोठी तूट नोंदवली आहे. पाऊस फारसा न झाल्याने राज्यात दुष्काळ ओढावण्याची चिंता सतावत आहे. असं असतानाच राज्यात परतीचा मान्सून सक्रीय झाला आहे. त्यामुळं परतीच्या पावसात तरी बळीराजा सुखावेल, अशी आशा आहे.
नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांचा परतीचा प्रवास हळूहळू सुरूच आहे. सोमवारी राजस्थानच्या काही भागासह पंजाब आणि हरियाणाच्या काही भागांत मान्सूनने माघार घेतली आहे. तर, आणखी दोन दिवसांत वायव्य भारताच्या आणखी काही भागातून मान्सून परतण्याची शक्यता आहे. मान्सूनने यंदा दोन दिवस आधीच परतीचा प्रवास सुरू केला आहे.
देशातून परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली असली तरी महाराष्ट्रातून अद्याप मान्सून पूर्णपणे परतलेला नाहीये. बंगालच्या उपसागरात नव्या हवामान प्रणालीची (कमी दाबाचे क्षेत्र) निर्मिती झाल्यामुळे महाराष्ट्रात मान्सूनचा प्रभाव अजूनही कायम आहे. परतीच्या पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले असले तरी पूर्णपणे पावसाने माघार घेतलेली नाही.
परतीचा मान्सून राज्यात सक्रिय झाला असून 24 जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. पुणे, सातारा, कोल्हापूरसह घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. नाशिक, अहिल्यानगर, जळगावसह मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकणातील मुंबई, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरीत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज आहे.
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वेगाने वाढत असून पुढील 24 तासांत त्याचे रूपांतर तीव्र कमी दाबाच्या क्षेत्रामध्ये होण्याची शक्यता आहे. या हवामान प्रणालीच्या थेट प्रभावामुळे 23 ते 26 सप्टेंबरदरम्यान विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये मध्यम ते जोरदार, तर काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे', असे भारतीय हवामान विभागाच्या हवामान संशोधन आणि सेवा विभागाचे माजी प्रमुख कृष्णानंद होसाळीकर यांनी सांगितले.
'आयएमडी'च्या जीएफएस मॉडेलमधून वर्तविण्यात आलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार, अतितीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र किंवा चक्रीवादळ ओडिशा, आंध्र प्रदेशची किनारपट्टी ओलांडून मध्य प्रदेशकडे सरकू शकते. तसे झाल्यास 25 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान राज्यात सर्वदूर पावसाची शक्यता असून, विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी मुसळधार पाऊस होऊ शकतो.