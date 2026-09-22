Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू, दोन दिवस आधीच पाऊस माघारी, महाराष्ट्रात कसं असेल हवामान? 24 जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा

मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू, दोन दिवस आधीच पाऊस माघारी, महाराष्ट्रात कसं असेल हवामान? 24 जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा

यंदाच्या नैर्ऋत्य मॉन्सूनचा पश्चिम राजस्थानातून परतीचा प्रवास सुरू झाल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने शनिवारी जाहीर केले. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 22, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:38 AM IST
मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू, दोन दिवस आधीच पाऊस माघारी, महाराष्ट्रात कसं असेल हवामान? 24 जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा
Image Credit: Maharashtra Monsoon withdrawal

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'दोन्ही आरोपींमध्ये प्रेमसंबंध होते असं मान्य केलं, मग मृत व्यक्तीला काय...'; डॉ. मनिषा जेजुरकर प्रकरणी आरोपीच्या वकिलांचं विधान
2
3
4
5