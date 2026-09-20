/मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास, मात्र पाऊस पुन्हा बरसणार! 25 ते 28 सप्टेंबर महाराष्ट्रात जोरदार सरींची शक्यता

Maharashtra Weather: यंदाच्या नैर्ऋत्य मॉन्सूनने परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) शनिवारी पश्चिम राजस्थानातून मॉन्सून माघारी फिरण्यास सुरुवात झाल्याची माहिती दिली. दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले असून, पुढील काही दिवसांत त्याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. या हवामान प्रणालीच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासह देशाच्या काही भागांत पुन्हा पावसाचे वातावरण तयार होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २५ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान महाराष्ट्रात अनेक भागांत पाऊस पडू शकतो. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
पश्चिम राजस्थानातून मॉन्सून परतण्याची सामान्य तारीख १७ सप्टेंबर मानली जाते. मात्र, यंदा मॉन्सूनच्या परतीला काहीसा विलंब झाला असून दोन दिवस उशिराने त्याचा माघारीचा प्रवास सुरू झाला आहे. सध्या पश्चिम राजस्थानमध्ये प्रतिचक्रवाती स्थिती निर्माण झाली आहे. या भागात सलग पाच दिवस कोरडे हवामान राहिले असून, वातावरणातील आर्द्रतेचे प्रमाणही कमी झाल्याचे उपग्रह निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे राजस्थानच्या या भागातून मॉन्सूनची माघार सुरू झाल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सध्या परतीच्या मॉन्सूनची दक्षिण सीमा रामगड, मोहनगड, फलोदी आणि खाजुवाला या भागातून जात आहे. आगामी तीन ते चार दिवसांत राजस्थानातील आणखी काही भागांसह सौराष्ट्र, कच्छ आणि पंजाबच्या काही भागांतूनही मॉन्सून माघार घेण्याची शक्यता आहे.
एकीकडे मॉन्सूनच्या परतीला सुरुवात झाली असताना दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरात नव्या हवामान प्रणालीची निर्मिती झाली आहे. शनिवारी रात्री उत्तर अंदमान समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले. हे क्षेत्र वायव्य दिशेने सरकण्याची शक्यता असून, २१ सप्टेंबरपर्यंत त्याची तीव्रता वाढून त्याचे रूपांतर डिप्रेशनमध्ये होऊ शकते. त्यानंतर २२ सप्टेंबरपर्यंत हे डीप डिप्रेशनमध्ये बदलण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रणालीचा प्रवास पुढे दक्षिण ओडिशा आणि उत्तर आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीच्या दिशेने होण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती अनुकूल राहिल्यास २३ सप्टेंबरच्या आसपास यंदाच्या हंगामातील पहिले चक्रीवादळ तयार होण्याची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.
हवामान विभागाच्या GFS मॉडेलनुसार, या हवामान प्रणालीची तीव्रता वाढल्यानंतर ती ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवरून पुढे सरकत मध्य प्रदेशाच्या दिशेने जाऊ शकते. ही प्रणाली अपेक्षेप्रमाणे पुढे सरकल्यास तिचा परिणाम महाराष्ट्राच्या हवामानावरही होऊ शकतो. त्यामुळे २५ ते २८ सप्टेंबरदरम्यान राज्यातील अनेक भागांत पावसाची शक्यता आहे.
यादरम्यान विदर्भ आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी जोरदार ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असून, राज्यातील इतर भागांतही पावसाची स्थिती निर्माण होऊ शकते. मात्र, हवामान प्रणालीचा पुढील प्रवास आणि तीव्रता यानुसार या अंदाजात बदल होण्याची शक्यता आहे.