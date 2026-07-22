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महाराष्ट्रासाठी पुढचे 48 तास महत्त्वाचे! 40- 60 किमी वेगाने वारे वाहणार, 'या' जिल्ह्यांत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

पुढील 4 ते 5 दिवसांत देशात मान्सून पुन्हा जोरदार सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. याकाळात महाराष्ट्रातील या भागात मुसळधार पाऊस बरसण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 22, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:05 AM IST
महाराष्ट्रासाठी पुढचे 48 तास महत्त्वाचे! 40- 60 किमी वेगाने वारे वाहणार, 'या' जिल्ह्यांत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा
Image Credit: Maharashtra Weather update (AI Photo)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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महाराष्ट्रासाठी पुढचे 48 तास महत्त्वाचे! 40- 60 किमी वेगाने वारे वाहणार, 'या' जिल्ह्यांत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा
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