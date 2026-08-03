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चेरापुंजीपेक्षाही जास्त पाऊस... पुणे जिल्ह्यात 'या' ठिकाणी 3 दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसाने देशातले सगळे विक्रम मोडले; आकडेवारी पाहाच

सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर यंदा विक्रमी पावसाची नोंद झाली असून महाराष्ट्राच्या चेरापुंजीच्या पावसाने नवा इतिहास नोंदवला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 03, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:22 AM IST
चेरापुंजीपेक्षाही जास्त पाऊस... पुणे जिल्ह्यात 'या' ठिकाणी 3 दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसाने देशातले सगळे विक्रम मोडले; आकडेवारी पाहाच
Image Credit: Cherrapunji rainfall (AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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