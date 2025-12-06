English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
संतापाची लाट! नाशिकमागोमाग ठाणे, पालघरमध्येही 100 वर्षे जुन्या झाडांची कत्तल? सावर, साग, करवंद वृक्षांवर कुऱ्हाड

Nashik Thane Palghar News : नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधूग्रामासाठी मोठ्या प्रमाणावर तपोवनातील वृक्षतोड केली जाणार असल्यानं नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष.   

सायली पाटील | Updated: Dec 6, 2025, 12:46 PM IST
Nashik Thane Palghar News : नाशिक जिल्ह्यातील गोदावरी येथील तपोवनात असणाऱ्या वृक्ष तोडीचा मुद्दा गाजत असताना मियावाकी जंगल उभारणीसाठी (Palghar News) पालघर तालुक्यातील दहिसर वनपरीक्षेत्रातील वृक्षतोडीनं अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. दुर्वेस गावाच्या हद्दीत मुंबई अहमदाबाद महामार्गालगतच्या वनविभागाच्या जागेतील लाखो झाडांची कत्तलीचा प्रकार उघडकी आला आहे. 

सावर, साग, करवंद, ऐन, पलस, जांभूळ, हुम, वेहळा, वुक्षी सारख्या विविध स्थानिक प्रजातीची एक लाखांपेक्षा अधिकच्या संखेने असलेल्या जिवंत आणि चार ते पाच फूट उंचीच्या झाडांची बळी देण्यात आला आहे. लाखो झाडांची कत्तल करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

ठाण्यात 100 वर्षांपूर्वीच्या झाडांवर कुऱ्हाड...

(Nashik News) नाशिक मधील तपोवन येथील वृक्षतोडीचा मुद्दा ताजा असताना आता विकास कामांच्या नावाखाली ठाण्यात हजारो झाडांची कत्तल केली जाणार आहे. ठाण्यातील मनोरुग्णालय परिसर जिथं ठाण्यातील एकमेव हरित पट्टा शिल्लक राहिलाय तेथे ठाणे मुलूंड मध्ये रेल्वे विस्तारीत रेल्वे स्टेशन आणि विविध विकास कामांच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जाणार आहे. 

खरंतर या हिरवाईत अनेक रुग्ण बरे झाले आहेत. किंबहुना या रुग्णालय परिसराच त्यामुळं ॲाक्सिजन पुरवठा होऊन आणि हिरवाई मुळेच आजूबाजूच्या परीसराला नैसर्गिक ॲाक्सिजन मिळते. कारण या हरित पट्ट्यात 100-150 वर्षे जुने दुर्मिळ वृक्ष आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे वृक्षप्राधिकरण विभागाने या झाडांच्या कत्तलीकरता सर्व्हेकरुन त्यांवर नंबर देखील टाकले आहेत. याकरता ठाणे महानगरपालिकेने परवानगीही दिलीये. 

या झाडांची कत्तल केली जाणार असून या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावली जाणार असं सांगण्यात आलंय पण, ती कुठे लावणार, किती लावणार याबाबत काहीच स्पष्टता पालिकेकडे नाही. मेंटल हॅास्पिटल परिसरातील झाडांची कत्तल केली जाणार यामुळे ठाणेकरांमध्ये एकच संतापाची लाट पसरलीये. यांवर वृक्षप्रेमी देखील नाराज असून लवकरच ते याबाबत मोठे आंदोलन उभारणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तर, रुग्णालयातील एकही झाड तोडले गेले नाही. ठाणे महानगरपालिकेने या ठिकाणी वृक्षांवर आकडेवारी लावलेली आहे व सूचना देखील लावल्या आहेत. तीन जुन्या इमारती पाडण्यात आल्या आहेत येणाऱ्या काळात सुसज्ज असे रुग्णालय या ठिकाणी बांधण्यात येणार असल्याचं ठाणे मनोरुग्णालयाच्या उपवैद्यकीय अधीक्षक अर्चना गडकरी यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं येत्या काळात या परिस्थितीवर नागरिकांसह अनेकांचच लक्ष असेल. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

