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मोशी दुर्घटना! समोर मृत्यू तरीही मित्रांना वाचवण्यासाठी धडपड; अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ

मोशी इथे सुरू असलेल्या बचाव कार्याला वेग आला आहे. अशातच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय. या व्हिडिओत स्वतः मृत्यूच्या दाढेत अडकलेला असतानाही मित्रांना वाचवण्याची धडपड करताहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 11, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:12 PM IST
मोशी दुर्घटना! समोर मृत्यू तरीही मित्रांना वाचवण्यासाठी धडपड; अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ
Image Credit: moshi accident vijay sakpal facing imminent death but try to save his friends Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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