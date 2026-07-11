/मोशी दुर्घटना! समोर मृत्यू तरीही मित्रांना वाचवण्यासाठी धडपड; अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ

मोशी कचरा डेपोतील प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत आत्तापर्यंत दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळी अद्यापही बचावकार्य सुरू असून कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या 8 कामगारांना वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. दरम्यान, या दुर्घटनेतून काही जण आश्चर्यकारकरित्या बचावले आहेत. सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. मृत्यू समोर दिसत असतानाही मित्रांना वाचवण्यासाठी धडपडणाऱ्या विजय सकपाळ यांचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय.
विजय सकपाळ या दुर्घटनाग्रस्त इमारतीत अडकले होते. त्यांचा पाय पिलरखाली अडकला होता. त्यांच्या खाली आणखी एक जण अडकला होता. त्याचं तर तोंड आणि हातच वर होता. त्यालाच बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून ते मित्राला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते.
अग्नीशमन दलाचे जवान विजय सकपाळ यांना बाहेर येण्यासाठी सांगत होते. मात्र सकपाळ सातत्याने माझे सहकारी आत अडकलेत त्यांना वाचवा त्या शिवाय मी बाहेर येणार नाही, असं सांगत होते. तसंच, जे निघतात त्यांना तरी काढा, असं काकळुतीला येऊन सांगत होते. त्यांची सहकाराबद्दलची आस्था पाहून तिथले वातावरणदेखील भावूक झाले होते.
दरम्यान, मोशी दुर्घटनेत आत्तापर्यंत 2 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मोशी प्रकरणी अजून एकाचा मृत्यू झाला आहे. याआधी देखील एकाने गमावला होता जीव. आज बाहेर काढलेल्या व्यक्तीचा देखील मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत 14 जणांना वाचवण्यात यश आलं आहे. अजून 7 जण अडकल्याची शक्यता आहे. अक्षय सावंत असे आज मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे.
दुर्घटनाग्रस्त इमारतीमध्ये अडकलेल्या काही व्यक्तींपर्यंत पोहचण्यात रेस्कु टीमला यश आलं आहे. इमारतीच्या ढिगा-याखाली अडकलेले तीन जण रेस्क्यू टीमला दिसून आलेत. त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. लवकरच त्यांना बाहेर काढलं जाणार आहे. दरम्यान या ठिकाणी नेमके किती जण अडकून पडलेत याची माहिती अजून देण्यात आलेली नाही. मात्र जॉ कटरच्या सहाय्याने इमारतीचे दोन्ही मजले बाजूला काढण्यात आले असून काही लोक रेस्कु टीमला दिसलेले आहेत. मदत कार्यात अडथळा येवू नये म्हणून घटनास्थळापासून सर्वांना दूर ठेवण्यात आलं आहे.