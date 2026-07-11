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मोशी दुर्घटनेबाबत धक्कादायक माहिती उघड; कचऱ्याचा ढिगारा कोसळलेल्या 'त्या' इमारतीच्या तळमजल्यालाच...

मोशी दुर्घटनेबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाच पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला होता. वरचे दोन मजले उभे कसे राहिले? 2 मजले नेमके कोणाच्या परवानगीने उभारले गेले?

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 11, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:38 PM IST
मोशी दुर्घटनेबाबत धक्कादायक माहिती उघड; कचऱ्याचा ढिगारा कोसळलेल्या 'त्या' इमारतीच्या तळमजल्यालाच...
Image Credit: Moshi depot accident Completion certificate granted only for the ground floor of the Waste-to-Energy project building

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मोशी दुर्घटनेबाबत धक्कादायक माहिती उघड; कचऱ्याचा ढिगारा कोसळलेल्या 'त्या' इमारतीच्या तळमजल्यालाच...
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