मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीबाबत धक्कादायक आणि गंभीर माहिती समोर आली आहे. जी तीन मजली इमारत कोसळून एका कामगाराचा जीव गेला आणि आठ कामगार ढिगा-याखाली अडकले. त्या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाचं पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने दिलेला हा पूर्णत्वाचा दाखला समोर आलाय.
27 जुलै 2023ला या ऍडमिन बिल्डींगला रेकॉर्ड प्लॅन नुसार पूर्णत्वाचा दाखला मंजूर करण्यात आला. मात्र या दाखल्यात फक्त तळमजल्याचाचं उल्लेख आहे. मग पहिल्या आणि दुस-या मजल्याला पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला नाही का? असा प्रश्न बांधकाम विभागाकडे विचारला असता, पहिला आणि दुसरा मजला उभारण्यासाठी परवानगी मागण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा आमच्याकडे उपलब्ध नसल्याचं शहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी सांगितलं. त्यामुळे वरच्या दोन मजल्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हे यातून स्पष्ट झालं.
आश्चर्याची बाब म्हणजे पालिकेच्या पर्यावरण विभागाने 26 जुलैला सुधारित बांधकामासाठी परवानगी मागितली आणि त्यासाठी चोवीस तासांतच म्हणजे 27 जुलैला पूर्णत्वाचा दाखला देण्याची तत्परता पालिकेच्या बांधकाम विभागाने दाखवली. म्हणजे तीन मजली इमारतीची पाहणी न करताच, बांधकाम विभागाने पूर्णत्वाचा दाखला दिला का? असा ही प्रश्न उभा झाला आहे.
मोशी कचरा डेपो मधील प्रशासकीय इमारतीच्या केवळ तळ मजल्याला परवानगी होती. इतर दोन मजल्यांना परवानगी नव्हती हे समोर आल्यानंतर सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. शिवसेना नेत्या सुलभा उबाळे यांना आश्वासन दिलं आहे. शिवसेना नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या केबिनमध्ये ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यानंतर फोनवरुन संवाद साधत उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे.
दुर्घटनाग्रस्त इमारतीमध्ये अडकलेल्या काही व्यक्तींपर्यंत पोहचण्यात रेस्कु टीमला यश आलं आहे. इमारतीच्या ढिगा-याखाली अडकलेले तीन जण रेस्क्यू टीमला दिसून आलेत. त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. लवकरच त्यांना बाहेर काढलं जाणार आहे. दरम्यान या ठिकाणी नेमके किती जण अडकून पडलेत याची माहिती अजून देण्यात आलेली नाही. मात्र जॉ कटरच्या सहाय्याने इमारतीचे दोन्ही मजले बाजूला काढण्यात आले असून काही लोक रेस्कु टीमला दिसलेले आहेत. मदत कार्यात अडथळा येवू नये म्हणून घटनास्थळापासून सर्वांना दूर ठेवण्यात आलं आहे.