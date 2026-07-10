/55 तास उलटूनही हाती निराशा! 8 कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी आता वेगळा मार्ग, इमारत एका बाजुला झुकली...

पुण्याच्या मोशीत कच-याचा डोंगर प्रशासकीय इमारतीवर कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीये. या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून अजूनही 8 जण ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे. दुर्घटनेला जवळपास 55 तास उलटूनही शोध आणि बचावकार्य सुरूच आहे. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या आठ कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बचाव पथके शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता वेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
कचऱ्याचा ढिगारा वेगाने हटवण्यासाठी आता 10 जेसीबी तैनात करण्यात आले आहेत. तसंच, कचऱ्याचा ढीग हटवण्याचं काम वेगाने सुरू केलं आहे. इमारतीत अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुखरुप बाहेर काढण्यासाठी आता वेगळा मार्ग काढण्यात येणार आहे. कचऱ्याचा ढिग जास्त असल्यामुळं बचावकार्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळं आता इमारत पाडण्यात येणार आहे.
कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या 8 कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता कोसळलेली इमारत पाडण्याचं काम सुरू केलं आहे. इमारतीच्या भिंती आणि स्लॅप जेसीबी आणि ब्रोकरच्या सहाय्याने तोडण्यात येणार आहेत. इमारत आता पूर्णपणे एका बाजुला झुकली आहे. इमारतीचा मागील बाजूस जागा करुन तळमजल्यापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सध्या इमारतीचा धोकादायक आणि कोसळण्याची शक्यता असलेला भाग नियंत्रित पद्धतीने हटविण्याचे काम सुरू असून, त्यानंतर इमारतीत जवानांना सुरक्षितपणे प्रवेश करता यावा यासाठी आवश्यक मार्ग तयार करण्यात येत आहे. दुर्घटनेमुळे इमारतीचा एक संपूर्ण भाग कोसळला असून उर्वरित संरचना अत्यंत अस्थिर अवस्थेत आहे. विशेषतः इमारतीचा पाया मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाल्याने संपूर्ण संरचनेच्या स्थिरतेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कोणतीही घाई न करता प्रत्येक टप्प्यावर संरचनात्मक सुरक्षिततेचा विचार करून बचाव मोहीम राबविण्यात येत आहे.
दुर्घटनेच्या वेळी इमारतीत एकूण 23 नागरिक अडकले होते. त्यापैकी इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर असलेले ५ नागरिक स्वतःहून बाहेर आले, तर व एक मृत झाले होते. उर्वरित नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र आता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
सध्या आमचे प्राधान्य इमारतीचा धोकादायक भाग नियंत्रित पद्धतीने हटवून संरचना शक्य तितकी स्थिर करणे हे आहे. त्यानंतर जवानांना सुरक्षितपणे आतमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक मार्ग उपलब्ध होईल. बचावकार्यात कोणतीही जोखीम न घेता प्रत्येक टप्प्यावर अत्यंत काळजीपूर्वक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे, अशी माहिती एनडीआरएफचे कमांडंट प्रवीण धट्ट यांनी दिली आहे.