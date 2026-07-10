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55 तास उलटूनही हाती निराशा! 8 कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी आता वेगळा मार्ग, इमारत एका बाजुला झुकली...

मोशी कचरा डेपो दुर्घटना : दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचा धोकादायक भाग हटविण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. जवानांच्या सुरक्षित प्रवेशासाठी इमारत स्थिर करणे गरजेचे असल्याचे समोर आले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 10, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:46 PM IST
55 तास उलटूनही हाती निराशा! 8 कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी आता वेगळा मार्ग, इमारत एका बाजुला झुकली...
Image Credit: Moshi garbage depot accident update demolish the collapsed structure in order to reach the eight workers trapped in building

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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