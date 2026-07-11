मोशी दुर्घटनाप्रकरणी मोठी अपडेट, 8 कर्मचाऱ्यांचे मृतदेह सापडले, एकाचा शोध सुरू

पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी कचरा डेपोतील कचऱ्याचा डोंगर पडून इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटनेसंदर्भात मोठी बातमी हाती येत आहे. इमारतीमध्ये अडकलेल्या 9 जणांपैकी 8 जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. आज इमारतीत अडकलेल्या 7 कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यात आलं आहे. मात्र या आठही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.
कचरा कोसळून झालेल्या इमारत दुर्घटनेला चार दिवस पूर्ण झाले आहेत. अद्यापही प्रशासनाकडून बचावकार्य सुरू आहे. नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाकडून वेगळा मार्गदेखील काढण्यात आला होता. इमारतीचा स्लॅब जॉ क्रशरच्या साह्याने काढल्यानंतर आतमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढणं सोपं झालं आहे. शनिवारी दुपारी एक मृतदेह बाहेर काढण्यात आला होता.
आज दुपारनंतर आणखी सात जणांना बाहेर काढण्यात आलेलं होतं. त्यानंतर लगेचच त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या घटनेत आत्तापर्यंत आठ जणांचा मृत्यू झाला असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. दुर्घटनेनंतर पीडित कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी एकच गोंधळ केला होता. मात्र आता नातेवाईंकावर दुखःचा डोंगर कोसळला आहे.
सुरुवातीला मोशी येथे इमारतीत 23 जण अडकले होते. त्यातले पाच जण स्वतःहून बाहेर आले होते. तर नऊ जणांची रेस्क्यू टीमने सुटका केली होती. नऊ जणांपैकी भावेश वाणी याचा मृतदेह गुरुवारी काढण्यात आला होता. आता आज आणखी सात जणांना बाहेर काढण्यात आलं आहे. एकाचा शोध घेणे सुरू आहे. जो एक व्यक्ती आहे तो इमारतीच्या आत नव्हता तर बाजूला होता, तो कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात असल्याने त्याचा शोध सुरू आहे.
दरम्यान, मोशी इमारत प्रकरणी प्रकल्प चालवणारी कंपनी मृतांच्या नातेवाईकांना 25 लाख रुपये देणार असून कुटुंबातील व्यक्तीला त्यांची इच्छा असेल तर कंपनी मध्ये नोकरी दिली जाणार आहे. रुग्णालय खर्च, लहान मुले असतील तर शिक्षणाचा खर्च उचलला जाणार आहे. महापालिका प्रशासन ही दहा लाख रुपये देणार आहे, अशी माहिती महापौर रवी लांडगे यांनी दिली आहे.
मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनाग्रस्त इमारतीबाबत धक्कादायक आणि गंभीर माहिती समोर आली आहे. जी तीन मजली इमारत कोसळून एका कामगाराचा जीव गेला आणि आठ कामगार ढिगा-याखाली अडकले. त्या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाचं पूर्णत्वाचा दाखला देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने दिलेला हा पूर्णत्वाचा दाखला समोर आलाय.