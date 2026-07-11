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मोशी दुर्घटनाप्रकरणी मोठी अपडेट, 8 कर्मचाऱ्यांचे मृतदेह सापडले, एकाचा शोध सुरू

पिंपरी चिंचवडच्या मोशी इथं पडलेल्या इमारतीचा स्लॅब जॉ क्रशरच्या साह्याने काढल्यानंतर आता आत मध्ये अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढणं सोपं झालं आहे. आत्तापर्यंत सात जणांचे मृतदेह सापडले आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 11, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:21 PM IST
मोशी दुर्घटनाप्रकरणी मोठी अपडेट, 8 कर्मचाऱ्यांचे मृतदेह सापडले, एकाचा शोध सुरू
Image Credit: Moshi garbage depot disaster death toll climbed to eight

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मोशी दुर्घटनाप्रकरणी मोठी अपडेट, 8 कर्मचाऱ्यांचे मृतदेह सापडले, एकाचा शोध सुरू
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