English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेल्या कामांपैकी सर्वात महत्त्वाचं कोणतं काम वाटतं? काय आहे जनतेचं मत?

मागील वर्षभरात शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेल्या कामांपैकी सर्वात महत्त्वाचं काम कोणतं वाटतं? असा प्रश्न झी 24 तास आणि JDS या संस्थेनं  महासर्व्हेच्या माध्यमातून विचारला. त्यावर नेमकं काय उत्तर आलं पाहा. 

पूजा पवार | Updated: Dec 5, 2025, 07:41 PM IST
शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेल्या कामांपैकी सर्वात महत्त्वाचं कोणतं काम वाटतं? काय आहे जनतेचं मत?
(Photo Credit : Social Media)

Maharashtra Government Survey: महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकारला 5 डिसेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण झालं. या वर्षभरात सरकार समोर अनेक आव्हान आली तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने काही योजना आणून त्यामाध्यमातून काम सुद्धा केली. तेव्हा मागील वर्षभरात शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेल्या कामांपैकी सर्वात महत्त्वाचं काम कोणतं वाटतं? असा प्रश्न झी 24 तास आणि JDS या संस्थेनं  महासर्व्हेच्या माध्यमातून विचारला. त्यावर नेमकं काय उत्तर आलं पाहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारला 5 डिसेंबर 2025 रोजी पहिले वर्ष पूर्ण होत असताना, झी 24 तास आणि ज्युबिलंट डेटा स्टुडिओ (JDS) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राचा राज्यव्यापी मतदान सर्व्हे करण्यात आला आहे. महायुती सरकारची गेल्या वर्षभराची कामगिरी कशी राहिली? कोणत्या योजना सामान्य लोकांच्या पसंतीला उतरल्या? सामान्य लोकांचं महायुती सरकारबाबत काय मत आहे? याचा कानोसा झी 24 तास आणि JDS या संस्थेनं एका महासर्व्हेच्या माध्यमातून घेतला आहे. यावेळी लाडकी बहीण संदर्भातही प्रश्न विचारण्यात आला.

शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेल्या कामांपैकी सर्वात महत्त्वाचं कोणतं काम वाटतं?

शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेल्या कामांपैकी सर्वात महत्त्वाचं कोणतं काम वाटतं? असा प्रश्न विचारून यासाठी जलयुक्त शिवार 2.0, मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा, पीक विमा, कृषी समृद्धी योजना अशा कामांचे पर्याय लोकांना देण्यात आले. यात लोकांनी शेतकऱ्यांसाठी सरकारने केलेल्या कामांपैकी पीक विमाला सर्वात जास्त 38 टक्के मतं दिली. तर त्या खालोखाल 32 टक्के लोकांनी मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देणं हे सरकारने महत्वाचं काम केलं असं म्हटलं. त्यानंतर जलयुक्त शिवार 2.0 ला लोकांनी 18 टक्के आणि कृषी समृद्धी योजनाला 12 टाकेन लोकांनी मत दिलं. म्हणजे थोडक्यात गेल्या वर्षभरात देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामांपैकी पीक विमा हे सर्वात मोठं काम होतं असं लोकांचं मत आहे. 

Maharashrtra

झी 24 तास आणि JDS चा महासर्व्हे

14 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान हा सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये एकूण 89 हजार 812 जणांना समाविष्ट करण्यात आलं. या सर्वेक्षणात, सामाजिक-राजकीय संशोधन व डेटा विश्लेषणातील दोन पद्धतींचा वापर करण्यात आला आहे. 

पहिल्या पद्धतीत प्रत्यक्ष भेटी व घरघर फिरून सर्व्हे करण्यात आला आहे. यामध्ये 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके समाविष्ट होते. यादरम्यान 22 हजार 654 जणांच्या वैयक्तिक मुलाखती घेण्यात आल्या.

तर दुसरा टेलिया मोबाईल-आधारित AI व्हॉइस सर्व्हे आहे.  मोबाईलद्वारे अत्याधुनिक, संवादात्मक AI-आधारित व्हॉइस सर्व्हेमध्ये 67 हजार 158 जणांना समाविष्ट करण्यात आलं. 

AI टेलिफोनिक व्हॉइस सर्व्हे आणि प्रत्यक्ष संवादामुळे महाराष्ट्रातील जनमताचा कानोसा घेणारे हे सर्वेक्षण आगळे वेगळे ठरले आहे.

महाराष्ट्रातील सर्व्हेची भौगोलिक व्याप्ती:

कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र या विविध विभागांचे संतुलित प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी खालील 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके येथे सर्व्हे करण्यात आला.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
maharashtra marathi newsfarmerMaharashtra Government Survey 2025

इतर बातम्या

Laadki Bahin Yojna: लाडकी बहीण योजनेमुळे खरंच मदत झाली का?...

महाराष्ट्र बातम्या