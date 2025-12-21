English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
फक्त बारामतीच नाही तर संपूर्ण पुणे जिल्हा जिंकला; शरद पवार की अजित पवार? ताकद कुणाची? महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल निकाल!

बारामतीत अजित पवारांचीच हवा पहायला मिळाली. नगराध्यक्षपदासह राष्ट्रवादीचे 41 पैकी 35 नगरसेवक विजयी झाले. संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात पवारांची ताकद पहायला मिळत आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 21, 2025, 03:35 PM IST
फक्त बारामतीच नाही तर संपूर्ण पुणे जिल्हा जिंकला; शरद पवार की अजित पवार? ताकद कुणाची? महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल निकाल!

Maharashtra Local Body Election Results 2025 :   राज्यातील  288 नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीच्या निकालात मोठी अपडटे समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात पावरफुल निकाल हाती आला आहे. फक्त बारामतीच नाही तर संपूर्ण पुणे जिल्हा पवारांनी जिंकला आहे. 14 पैकी 9 नगरपरिषदा आणि नगर पंचायती पवारांनी जिंकल्या आहेत. शरद पवार की अजित पवार? कुणाची ताकद जास्त आहे हे दखील या निकालात स्पष्ट झाले आहे.    

पुणे जिल्ह्याचा निकाल स्पष्ट झाला आहे.  पुणे जिल्ह्यातील 14 नगर परिषदेपैकी 9 ठिकाणी राष्ट्रवादी विजयी झाली आहे. पुणे जिल्ह्यात अजित पवारांचे वर्चस्व दिसून येत आहे.  "जिल्हा कोणाच्या मागे आहे बघ", नगर परिषदांच्या निकालानंतर अजित पवार यांनी ही पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.  एका वाक्यात दादांनी उत्तर दिलं.  पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने गड राखला आहे. 

पुणे जिल्ह्यात 9 ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगराध्यक्ष

1) लोणावळा 
2) दौंड 
3) शिरूर 
4) इंदापूर 
5) जेजुरी 
6) भोर 
7) बारामती 
8) फुरसुंगी 
9) वडगाव मावळ (नगरपंचायत)

पुणे जिल्ह्यात 4 ठिकाणी शिवसेनेचे (शिंदे) नगराध्यक्ष

1) चाकण 
2) जुन्नर 
3) राजगुरूनगर 
4) मंचर (नगरपंचायत)

पुणे जिल्ह्यात 3 ठिकाणी भाजपचे नगराध्यक्ष
1) सासवड 
2) आळंदी 
3) तळेगाव 

पुणे जिल्ह्यातील नगरपंचायती

1 वडगाव मावळ .. राष्ट्रवादी अजित पवार गट
2 मंचर ...शिवसेना शिंदे 
3 माळेगाव नगरपंचायत या ठिकाणी अपक्ष महिला उमेदवार जयश्री तावरे विजयी

नगरपंचायत नगरपरिषद आकडेवारी
राष्ट्रवादी (अजित पवार ) 9
भाजप - 3
 शिवसेना शिंदे 4
 अपक्ष 1

Most Powerful Result in MaharashtrabaramatiSharad Pawar or Ajit PawarMaharashtra Local Body Election Results 2025Maharashtra Local Body Election Result

