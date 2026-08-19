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लाडकी बहिण योजने बाबत सर्वात धक्कादाय खुलासा! खळबळजनक आकडेवारी उघड

पात्र लाडक्या बहिणींची संख्या 1. लाख 65 कोटींवर आली आहे. कारण बेकायदेशीरपणे पैसे लाटणा-या लाडक्या बहिणींना अपात्र करण्यात आलं आहे.. मात्र त्यांच्याकडून पैशांचं वसुलीचं काम अद्याप सुरू झालेलं नाही. वसुली करण्याची अधिकृत यंत्रणा अद्याप ठप्प असल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:30 PM IST
लाडकी बहिण योजने बाबत सर्वात धक्कादाय खुलासा! खळबळजनक आकडेवारी उघड

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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