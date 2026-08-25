/रोहित पवारांच्या पीएच्या मुलीचा मृत्यू प्रकरणात सर्वात धक्कादायक सत्य समोर, त्या 3 मिनिटांत नेमकं काय घडलं?

बारामती शहरात मागील दोन दिवसापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवारांच्या स्वीय सहाय्यकाच्या मुलीचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. अजित दशावतारे यांच्या मृत्यू का झाला याचा उलगडा करण्यामध्ये पोलिसांना यश आलं आहे. या अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केल्याच पोलीस तपासात निष्पन्न झालं आहे. आईने रागवल्यामुळे तिने हे टोकाचे पाऊल उचलंय.
22 ऑगस्ट रोजी रुई गावातील साई गणेश नगर इथे राहणारी ही अल्पवयीन मुलगी तिच्यावर आई रागावली म्हणून घराबाहेर पडली. दुसऱ्या एका पाच मजली इमारतीवरून उडी मारून तिने आत्महत्या केली. 23 ऑगस्ट रोजी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात अपहरण म्हणून शोध घेत असताना ती मृतवस्थेत आढळून आली. तिने ज्या इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली होती त्या इमारतीचा दरवाजा बाहेरून बंद केला होता. तिची चप्पल ही त्या ठिकाणी मिळून आली. त्यामुळे तिने आत्महत्या केल्याचे निष्पन्न झाले आहे, असं अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी सांगितलं आहे.
घटनास्थळाचे सीसीटीव्ही फुटजे चेक केल्यानंतर या घटनेमागील सत्य समोर आलं आहे. ती रात्री 9:58 वाजता त्या पाच मजली इमारतीच्या लिफ्टमधून जाताना सीसीटीव्ही फूटजेमध्ये दिसली आहे. त्यानंतर रात्री 10:01 मिनिटांला तिने याच इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरून उडी मारल्याचे सीसीटीव्हीमध्ये दिसून आलं आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.