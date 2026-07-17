/विकसित महाराष्ट्राला लाजवणारा प्रकार,रायगडमध्ये नवजात बाळासह आईचा जीवघेणा प्रवास

महाराष्ट्र सौयीसुविधांच्या बाबतीत अनेक राज्यांच्या पुढे गेलाय, असे आपण अभिमानाने सांगतो. पण दुसरीकडे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. जिथे सोयीसुविधा न पोहोचल्यामुळे ग्रामस्थांना स्वत:चा जीव धोक्यात घालावा लागतोय. विशेषत: गरोदर किंवा नवमाता, ज्येष्ठ नागरिक यांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. असाच एक धक्कादायक प्रकार रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील दुर्गम ऊंबरणेवाडी येथून समोर आला. मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे एका नवमातेला आणि तिच्या नवजात बाळाला जीव धोक्यात घालून घरी परतावे लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रसूतीसाठी याच महिलेला कापडी झोळीतून डोंगर उतरत रुग्णालयात नेण्यात आले होते. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर आता पुन्हा नवजात बाळासह त्याच मार्गाने सात ते आठ किलोमीटरचा खडतर प्रवास करावा लागला. या घटनेमुळे दुर्गम भागातील रस्ते, आरोग्य सुविधा आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
खालापूर तालुक्यातील माथेरानच्या पायथ्याशी वसलेल्या ऊंबरणेवाडीत राहणाऱ्या मनिषा पारधी यांनी नुकतीच बाळाला जन्म दिला. उपचारानंतर त्यांना घरी परतण्यासाठी कोणतीही वाहन सुविधा उपलब्ध नव्हती. गावापर्यंत जाण्यासाठी पक्का रस्ता नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी कापडाची झोळी तयार करून त्यामध्ये आई आणि नवजात बाळाला सुरक्षितपणे बसवले. त्यानंतर डोंगराळ, निसरड्या आणि अवघड मार्गातून सात ते आठ किलोमीटरचा प्रवास करत त्यांना घरी पोहोचवण्यात आले.
या घटनेतील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, प्रसूतीच्या वेळीही मनिषा पारधी यांना अशाच प्रकारे झोळीतून उचलून रुग्णालयात नेण्यात आले होते. वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळावेत म्हणून ग्रामस्थांनी जीवाची पर्वा न करता डोंगर, नाले आणि चिखलातून त्यांना बाहेर काढले. काही दिवसांनी उपचार संपल्यानंतर पुन्हा त्याच परिस्थितीचा सामना करावा लागल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
ऊंबरणेवाडीसारख्या दुर्गम भागात आजही सर्वहंगामी रस्ता उपलब्ध नाही. पावसाळ्यात नाले भरून वाहतात, पायवाटा निसरड्या होतात आणि वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते. अशा परिस्थितीत गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले किंवा गंभीर आजारी रुग्णांना वेळेवर उपचारासाठी नेणे अत्यंत कठीण ठरते. त्यामुळे प्रत्येक वैद्यकीय आणीबाणी ही ग्रामस्थांसाठी मोठी परीक्षा बनते.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, रस्त्याबरोबरच गावात वीज, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा देखील अपुऱ्या आहेत. आरोग्य केंद्र दूर असल्याने किरकोळ आजारासाठीही अनेक किलोमीटरचा पायी प्रवास करावा लागतो. शासनाच्या विविध योजनांची घोषणा होत असली तरी दुर्गम वस्त्यांपर्यंत त्यांचा अपेक्षित लाभ पोहोचत नसल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे तातडीने सर्वहंगामी रस्ता उभारण्याची मागणी केली आहे. अनेक वर्षांपासून निवेदने, मागण्या आणि पाठपुरावा करूनही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कामे झालेली नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
ऊंबरणेवाडीतील ही घटना केवळ एका कुटुंबाची समस्या नसून दुर्गम भागातील विकासाचा गंभीर प्रश्न अधोरेखित करते. आरोग्य, रस्ते आणि मूलभूत सुविधा या प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून, अशा घटना प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. तज्ज्ञांच्या मते, दुर्गम गावांना सर्वहंगामी रस्ते, प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि आपत्कालीन वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा भविष्यातही अशा जीवघेण्या घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.