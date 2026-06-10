Sangali News : लेकीला पोहता येईना, आईची तलावात उडी; मायलेकीने गमावला जीव

मणेराजुरी (ता. तासगाव) येथे एका पाझर तलावात कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या मायलेकीचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. मुलगी पाण्यात बुडत असल्याचे पाहून तिला वाचवण्यासाठी गेलेल्या आईचाही पोहता येत नसल्याने जीव गेला. या हृदयद्रावक घटनेमुळे संपूर्ण तासगाव तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे. सत्वला संतोष जाधव (वय २८) आणि मंजू संतोष जाधव (वय ७) अशी मृत मायलेकींची नावे आहेत. जाधव कुटुंब हे मूळचे पुसेसावळी (जि. सातारा) येथील असून, महिनाभरापूर्वीच ते मणेराजुरी परिसरात मजूर म्हणून आले होते. गाढवांच्या साहाय्याने शेताच्या बांधावर माती टाकणे आणि खतांची वाहतूक करून ते आपली उपजीविका चालवत होते.
बुधवारी दुपारी तीनच्या सुमारास सत्वला जाधव आपल्या दोन मुलींना घेऊन वज्रचौडे रोडलगतच्या चिमणखोरा पाझर तलावावर कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. म्हैशाळ योजनेच्या पाण्यामुळे सध्या हा तलाव अर्ध्याहून अधिक भरलेला आहे. कपडे धुण्याचे काम सुरू असताना, ७ वर्षांची मंजू पाण्याच्या काठावरून खेळता खेळता काही अंतरावर पुढे गेली. अचानक पाण्याचा अंदाज न आल्याने ती खोल पाण्यात बुडू लागली. मुलगी बुडत असल्याचे पाहताच आई सत्वला यांनी क्षणाचाही विचार न करता तिला वाचवण्यासाठी तलावात उडी घेतली. मात्र, दोघींनाही पोहता येत नसल्याने त्या पाण्यात अदृश्य झाल्या. दुपारची वेळ असल्याने आणि आसपास कोणीही नसल्याने त्यांना वेळेत मदत मिळू शकली नाही.
या घटनेत सत्वला यांची मोठी मुलगी तलावाच्या काठावरच उभी होती. आई आणि बहीण डोळ्यांदेखत बुडत असल्याचे पाहून ती प्रचंड घाबरली, परंतु तिने स्वतः पाण्यात उडी न मारता कमालीचे प्रसंगावधान राखले. तिने तातडीने मोबाईलवरून आपल्या आजोबांशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली. तिच्या या समंजसपणामुळे तिसरा अनर्थ टळला.
ग्रामस्थांनी तातडीने पोलीस पाटील दीपक तेली आणि तासगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विशाल टकले यांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने दोन्ही मृतदेह बाहेर काढले. तासगाव ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहेत. एका गरीब कुटुंबावर कोसळलेल्या या दुःखाच्या डोंगरामुळे परिसरात सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.