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मध्यरात्री मुलगी बॉयफ्रेंडसोबत पळून जाण्याच्या तयारीत असताना आईचे भयानक कृत्य; पोलिसही शॉक

परजातीच्या मुलासोबत प्रेमसंबंध असल्यानं आईने 19 वर्षीय मुलीची हत्या केल्याची घटना उल्हासनगरमध्ये घडली आहे. या घटनेनंतर उल्हासनगर पोलिसांनी आईला अटक केली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 27, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:19 PM IST
मध्यरात्री मुलगी बॉयफ्रेंडसोबत पळून जाण्याच्या तयारीत असताना आईचे भयानक कृत्य; पोलिसही शॉक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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मध्यरात्री मुलगी बॉयफ्रेंडसोबत पळून जाण्याच्या तयारीत असताना आईचे भयानक कृत्य; पोलिसही शॉक
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