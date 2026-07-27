/मध्यरात्री मुलगी बॉयफ्रेंडसोबत पळून जाण्याच्या तयारीत असताना आईचे भयानक कृत्य; पोलिसही शॉक

उल्हासनगर क्राईम न्यूज : अनेक पालकांचा मुलांच्या प्रेम विवाहाला विरोध असतो. यातून अनेकदा पालकांचा विरोध मुलांच्या जीवावर बेततो. अशीच एक धक्कादायक घटना उल्हासनगरमध्ये घडली आहे. मध्यरात्री मुलगी बॉयफ्रेंडसोबत पळून जाण्याच्या तयारीत होती. मात्र, त्याआधीच आईने मुलीला संपवले. आईचे भयानक कृत्या पाहून पोलिसही शॉक झाले आहेत.
उल्हासनगरच्या कॅम्प १ मधील भैय्यासाहेब आंबेडकरमध्ये ही खळबळजनक घटना घडली आहे. अमृता गरुड असे मृत मुलीचे नाव आहे. अमृताचे त्याच परिसरात राहणाऱ्या एका परजातीतील तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. या प्रेमसंबंधांना तिची आई आशा गरुड यांचा विरोध होता.
याच कारणावरून रविवारी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास अमृता आणि तिच्या आईचे वाद झाले. वादानंतर अमृता घर सोडून जाण्याच्या तयारीत असताना रागाच्या भरात आई आशा गरुड यांनी ओढणीने तिचा गळा आवळून तिचा खून केला. या घटनेनंतर अमृताच्या वडिलांनी स्वतः उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. त्यानुसार पोलिसांनी आरोपी आई आशा गरुडला अटक केली आहे.
पत्नीची गळा चिरून,जाळून हत्या केल्या प्रकरणी सांगलीच्या विटा न्यायालयाने एका पतीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे रामचंद्र ऊर्फ संतोष आनंदा कदम, व 41 असं शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपी पतीचे नाव आहे.सात जून 2021 रोजी खानापूर तालुक्यातल्या भूड येथे चरित्राच्या संशयातून व कौटुंबिक वादातून संतोष कदम याने पत्नी दिपाली कदम यांचा झोपेत गळा चिरून,अंगावर पेट्रोल ओतून जाळून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती, याप्रकरणी विटा पोलीस ठाण्यामध्ये संतोष कदम यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता,सदर खटल्याची सुनावणी विटा सत्र न्यायालयामध्ये सुरू होती,यामध्ये सबळ पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाब आधारे संतोष कदम याला दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावत एक लाखाचा दंड देखील न्यायालयाने ठोठावला आहे.