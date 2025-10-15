Kolhapur Crime : कोल्हापूर हादरलं!...म्हणून मुलाने जन्मदात्या आईच्या डोक्यात घातला वरवंटा

Kolhapur News : कोल्हापुरात पहाटे झालेल्या हत्येमुळे परिसरात एकच खळबळ माजली आहे. शहरात मुलाने जन्मदात्या आईची हत्या केली आहे. आईने दारुसाठी पैसे न दिल्यामुळे झालेल्या वादात मुलाने आईची जीव घेतला आहे. मुलाने रागाच्या भरात आईच्या डोक्यात वरवंटा टाकल तिची हत्या केली आहे. पहाटे झालेल्या या घटनेमुळे शहरात एकच भीतीदायक वातावरण आहे. पोलिसांनी मुलाला अटक केली असून पुढील तपास सुरु आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही धक्कादायक घटना कोल्हापुरातील साळुंखे पार्कमध्ये घटना घडली. सावित्रीबाई अरुण निकम असं हत्या झालेल्या महिलेचं नाव असून तिचं वय 53 वर्ष होतं. तर विजय निकम असं मुलाचं नाव आहे. सावित्रीबाई यांच्या मुलाला दारूचे व्यसन असल्याने तो कायम पैशासाठी तगादा लावायचा. आज पहाटे त्याने तिच्याकडे दारूसाठी पैसे मागणी केल्यानंतर मायलेकामध्ये वाद झाला. सावित्रीबाईंनी पैसे देण्यास नकार दिल्यामुळे दोघांमध्ये कडाक्याचे भांडण झालं.
वाद सुरू असताना रागाने संतप्त झालेल्या सावित्रीबाई यांच्या मुलाने त्यांच्या डोक्यात वरवंटा घातला. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने आणि जास्त रक्तस्राव झाल्यामुळे सावित्रीबाई यांचा जागीच मृत्यू झाला. आईच्या हत्येनंतर आरोपीने पळ काढला नाही तर तो तिथे मृतदेहाचा बाजूला बसून होता. धक्कादायक म्हणजे पोलिसांनी त्याला अटक केल्यानंतरही आईची हत्या केली म्हणून तरुणाच्या चेहऱ्यावर पश्चातापचे भाव दिसत नव्हते. झालेल्या घटनेची माहिती स्थानिकांनीपोलिसांना दिली. त्यानंतर राजारामपुरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला गजाआड केलं.
