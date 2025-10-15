English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Kolhapur Crime : कोल्हापूर हादरलं!...म्हणून मुलाने जन्मदात्या आईच्या डोक्यात घातला वरवंटा

Kolhapur Crime : रागाच्या भरात मुलाने जन्मदात्या आईची हत्या केली आहे. कोल्हापुरात घडलेल्या या हत्येमुळे खळबळ माजली आहे.   

नेहा चौधरी | Updated: Oct 15, 2025, 11:18 AM IST
Kolhapur Crime : कोल्हापूर हादरलं!...म्हणून मुलाने जन्मदात्या आईच्या डोक्यात घातला वरवंटा

Kolhapur News :  कोल्हापुरात पहाटे झालेल्या हत्येमुळे परिसरात एकच खळबळ माजली आहे. शहरात मुलाने जन्मदात्या आईची हत्या केली आहे. आईने दारुसाठी पैसे न दिल्यामुळे झालेल्या वादात मुलाने आईची जीव घेतला आहे. मुलाने रागाच्या भरात आईच्या डोक्यात वरवंटा टाकल तिची हत्या केली आहे. पहाटे झालेल्या या घटनेमुळे शहरात एकच भीतीदायक वातावरण आहे. पोलिसांनी मुलाला अटक केली असून पुढील तपास सुरु आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही धक्कादायक घटना कोल्हापुरातील साळुंखे पार्कमध्ये घटना घडली. सावित्रीबाई अरुण निकम असं हत्या झालेल्या महिलेचं नाव असून तिचं वय 53 वर्ष होतं. तर विजय निकम असं मुलाचं नाव आहे. सावित्रीबाई यांच्या मुलाला दारूचे व्यसन असल्याने तो कायम पैशासाठी तगादा लावायचा. आज पहाटे त्याने तिच्याकडे दारूसाठी पैसे मागणी केल्यानंतर मायलेकामध्ये वाद झाला. सावित्रीबाईंनी पैसे देण्यास नकार दिल्यामुळे दोघांमध्ये कडाक्याचे भांडण झालं. 

वाद सुरू असताना रागाने संतप्त झालेल्या सावित्रीबाई यांच्या मुलाने त्यांच्या डोक्यात वरवंटा घातला. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने आणि जास्त रक्तस्राव झाल्यामुळे सावित्रीबाई यांचा जागीच मृत्यू झाला. आईच्या हत्येनंतर आरोपीने पळ काढला नाही तर तो तिथे मृतदेहाचा बाजूला बसून होता. धक्कादायक म्हणजे पोलिसांनी त्याला अटक केल्यानंतरही आईची हत्या केली म्हणून तरुणाच्या चेहऱ्यावर पश्चातापचे भाव दिसत नव्हते. झालेल्या घटनेची माहिती स्थानिकांनीपोलिसांना दिली. त्यानंतर राजारामपुरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला गजाआड केलं. 

FAQ

प्रश्न 1: ही घटना कुठे आणि कधी घडली?
उत्तर: ही धक्कादायक घटना कोल्हापूर शहरातील साळुंखे पार्कमध्ये पहाटे घडली. शहरात भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले आहे.

प्रश्न 2: हत्या झालेल्या महिलेचे नाव आणि वय काय?
उत्तर: हत्या झालेल्या महिलेचे नाव सावित्रीबाई अरुण निकम आहे. तिचे वय ५३ वर्षे होते.

प्रश्न 3: आरोपी कोण आहे?
उत्तर: आरोपी हा सावित्रीबाईंचा मुलगा विजय निकम आहे. त्याने आईची हत्या केली.

प्रश्न 4: हत्येचे कारण काय होते?
उत्तर: विजय निकमला दारूचे व्यसन असल्याने तो आईकडून पैशाची मागणी करत असे. पहाटे दारूसाठी पैसे मागितले, आईने नकार दिल्याने वाद झाला आणि रागातून त्याने आईचा डोक्यात वरवंटा टाकला.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 



Tags:
Kolhapurkolhapur newskolhapur crimeकोल्हापूरकोल्हापूर क्राईम

