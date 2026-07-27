/आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेले नाट्यगृह पुन्हा सज्ज, पण शाहू महाराजांच्या नाट्यगृहाच्या खासगीकरणाचा घाट

प्रताप नाईक, कोल्हापूर : दोन वर्षांपूर्वी आगीच्या भक्षस्थानी पडलेलं कोल्हापुरातील ऐतिहासिक संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह आता पुन्हा रंगभूमीवर येण्यासाठी सज्ज झालं. पुनर्बांधणी आणि नूतनीकरणाचं काम अंतिम टप्प्यात आलं असून, लवकरच या नाट्यगृहाचं उद्घाटन करण्याचं नियोजन महापालिकेकडून करण्यात आलं. मात्र, उद्घाटनापूर्वीच या नाट्यगृहाच्या खाजगीकरणाच्या ठरावावरून नवा वाद निर्माण झाला. शाहू महाराजांनी उभारलेली ही ऐतिहासिक वास्तु खाजगीकरण करण्याला रंगकर्मींचा तीव्र विरोध आहे.
कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक इतिहासात संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी १९१२ मध्ये रोमच्या धर्तीवर उभारलेली ही वास्तू गेल्या अनेक दशकांपासून कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक चळवळीचं केंद्र राहिली. पण दोन वर्षांपूर्वी लागलेल्या भीषण आगीत हे ऐतिहासिक नाट्यगृह जळून खाक झालं. या आगीत केशवराव भोसले नाट्यगृहाचं मोठं नुकसान झालं आणि कोल्हापूरची सांस्कृतिक चळवळच जणू थांबली. मोठ्या पाठपुराव्यानंतर आता या नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणी आणि नूतनीकरणाचं काम अंतिम टप्प्यात आलंय. लवकरच नाट्यगृह पुन्हा कलाकार आणि रसिकांसाठी खुलं होणार आहे. त्या आधीच कोल्हापूर महानगरपालिकेने नाट्यगृह चालवायला असमर्थता दर्शवत महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हे नाट्यगृह खाजगी संस्थेला चालवायला देण्याचा ठराव केला.. या ठरावानंतर रंगकर्मी राजर्षी शाहूंची वास्तू खाजगी घशात जाऊ नये अशी आक्रमक भूमिका मांडली आहे
कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेलं हे ऐतिहासिक नाट्यगृह खाजगी संस्थेला भाडे तत्वावर चालवायला देण्याचा निर्णय म्हणजे शाहू महाराज यांचा अपमान आहे. त्यामुळे रंगकर्मी या ठरावा विरोधात आता रस्त्यावर उतरणार आहेत. शाहू महाराजांनी उभारलेली ही वास्तू ही केवळ इमारत नसून, कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा भाग आहे… त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत नाट्यगृह खासगी व्यक्तीच्या ताब्यात देऊ नये, अशी भूमिका रंगकर्मींकडून घेण्यात आली आहे
हे नाट्यगृह राजकीय व्यक्तीच्या जवळच्या व्यक्तीला देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा गंभीर आरोपही कलाकारांकडून करण्यात आलाय. रंगकर्मींच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर कोल्हापूर शहराचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी महापालिका प्रशासन आणि रंगकर्मींची समन्वय बैठक घेतली, यावेळी महापालिकेने रंगकर्मींची भूमिका ऐकून घेतली. तसेच निर्णय घेताना महापालिकेने परस्पर प्रक्रिया राबवली असल्याचं सांगत, यावर योग्य तोडगा काढण्याचं आश्वासन आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी दिलं.
एकीकडे पुनर्बांधणीचं काम अंतिम टप्प्यात आलंय. तर दुसरीकडे नाट्यगृहाच्या व्यवस्थापनावरून रंगकर्मी रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी लागलेल्या आगीत हे ऐतिहासिक नाट्यगृह नेमकं कसं जळालं, याबाबतचे अनेक प्रश्न आजही अनुत्तरित आहेत. या जळीतकांडाचा तपास आणि त्याभोवतीचे संशयाचे ढग पूर्णपणे दूर झालेले नसतानाच, आता नाट्यगृह भाडेतत्त्वावर देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे हे नाट्यगृह खासगी व्यक्तीच्या घशात घालण्यासाठीच जाळलं गेलं नसेल ना? असा सवाल आता कोल्हापुरातील सांस्कृतिक क्षेत्रातून उपस्थित केला जातोय.