English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • पवार साहेबांना भेटण्यासाठी तातडीने...; पार्थ पवारांनी करार रद्द करतोय म्हणत व्यक्त केला संताप

'पवार साहेबांना भेटण्यासाठी तातडीने...'; पार्थ पवारांनी 'करार रद्द करतोय' म्हणत व्यक्त केला संताप

Parth Sunetra Pawar Angry VSR Aviation: पार्थ पवारांनी उघडपणे घडलेल्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून थेट कंपनीसोबतचा करार रद्द केल्याचं सोशल मीडियावरुन जारी केलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 29, 2026, 07:01 AM IST
पार्थ पवारांनी मांडली भूमिका (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

Parth Sunetra Pawar Angry VSR Aviation: राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र तसेच राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांनी नकळतपणे मंगळवारी व्हीएसआर कंपनीच्या विमानातून प्रवास केल्यानंतर घडलेल्या प्रकाराबद्दल कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदार रोहित पवार यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पार्थ पवारांनी या विमान कंपनीच्या विमानातून प्रवास करावा लागल्याबद्दल भाष्य केलं आहे. याच विमान कंपनीच्या विमानातून प्रवास करताना अजित पवारांचं 28 जानेवारी रोजी अपघाती निधन झालं होतं. त्यानंतर आता त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही न कळतपणे त्याच विमानातून प्रवास केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अशातच पार्थ पवारांनी कठोर भूमिका घेत विमानासंदर्भातील बुकिंग करणाऱ्या कंपनीसोबतचा करार रद्द केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'व्हीएसआर एव्हिएशन'चे विमान का वापरले?

"मोदी बाग, पुणे येथे पवार साहेबांना (शरद पवारांना) भेटण्यासाठी तातडीने पोहोचायचे असल्याने मी माझ्या कार्यालयाला विमानाची व्यवस्था करण्यास सांगितले होते. शेवटच्या क्षणी झालेल्या व्यवस्थेमुळे नकळतपणे 'व्हीएसआर एव्हिएशन'चे विमान माझ्यासाठी बुक करण्यात आले. विमानतळावर पोहोचेपर्यंत आणि विमानापर्यंत जाईपर्यंत हे विमान 'व्हीएसआर एव्हिएशन'चे असल्याची मला कोणतीही कल्पना नव्हती," असं पार्थ पवारांनी म्हटलं आहे. 

करार आम्ही तत्काळ रद्द करत आहोत

तसेच, "ही केवळ प्रशासकीय पातळीवरील चूक होती. याची मी गंभीर दखल घेतली असून संबंधित विमान बुक करणाऱ्या एजंटशी असलेला करार आम्ही तत्काळ रद्द करत आहोत. तसेच माझ्या कर्मचारीवर्गाला आणि सहकाऱ्यांना अशा प्रकारच्या चुका पुन्हा होऊ नयेत यासाठी अधिक सतर्क राहण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत," असं पार्थ पवारांनी स्पष्ट केलं आहे.

आमची भूमिका आजही कायम

"'व्हीएसआर एव्हिएशन'बाबत यापूर्वीची आमची भूमिका आजही कायम आहे. आमचा स्पष्ट विरोध आहे आणि पुढेही तशीच राहणार आहे," असं सुनेत्रा पवारांनी म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे, "यावरून निर्माण केला जाणारा वाद पूर्णपणे निराधार, दिशाभूल  करणारा आणि दुर्दैवी आहे. सत्य परिस्थिती समजून न घेता यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही," असंही पार्थ पवारांनी म्हटलं आहे.

व्हीएसआरचं विमान पवार कुटुंबातील सदस्यांसाठी वापरण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुन आजही काही राजकीय प्रतिक्रिया समोर येतील असं चित्र दिसत आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
MPparth pawarsunetra pawarangryVSR Aviation

महाराष्ट्र बातम्या