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'मोदींची प्रकृती बरी नाही, ते आता थकलेत' संजय राऊतांचा मोठा दावा, म्हणाले, 'हे लक्षण गंभीर आजाराचे...'

राहुल गांधींशी इंडिया आघाडीविषयी चर्चा झाली. त्यांनी विरोधी पक्ष नेता म्हणून दबाव निर्माण केलाय सरकारला कोंडीत पकडलंय, असंही संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

Edited ByMansi kshirsagar
Published: Aug 26, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:07 AM IST
'मोदींची प्रकृती बरी नाही, ते आता थकलेत' संजय राऊतांचा मोठा दावा, म्हणाले, 'हे लक्षण गंभीर आजाराचे...'
Image Credit: mp sanjay raut attacks on pm modi and amit shah over cabinet reshuffle

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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