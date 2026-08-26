'मोदींची प्रकृती बरी नाही, ते आता थकलेत' संजय राऊतांचा मोठा दावा, म्हणाले, 'हे लक्षण गंभीर आजाराचे...'

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रकृती बरी नाही, त्यांच्याकडून फार काम होत नाहीये. ते अस्वस्थ आहेत इतक्या थकलेल्या माणसाने देशाचे नेतृत्व करु नये, असा टोला शिवसेनेचे ठाकरे सेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे. तसंच, नरेंद्र मोदी यांना मंत्रिमंडळात फेरबदल करायचे असल्यास त्यांनी आधी अमित शहांना बाजूला करावा, नाहीतर त्या फेरबदलाला काही अर्थ उरणार नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की, 'नरेंद्र मोदी यांना कॅबिनेटमध्ये मोठे फेरबदल करावे लागत आहेत. पण आमचं सगळ्यांच म्हणण तेच आहे. की, स्वतः नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा घसरली आहे. अमित शहांना कोणतीच प्रतिमा राहिलेली नाही. मंत्री अपयशी आहेत. मोदींच्या कॅबिनेटमधील 99 टक्के मंत्री अकार्यक्षम आहेत आणि भारतीय जनता पक्षात एखादा दुसरा नेता सोडला तर त्या लायकीचे नेते केंद्रीय मंत्रिमंडळात काम करु शकतील असं कोण दिसत नाही. एक शिवराज सिंह चौहाण आहेत, नितीन गडकरी आहेत. ही मोठी नावे आहेत. बाकी सगळं रामभरोसे चाललंय आणि त्याचा परिणाम देशाच्या विकासाच्या गतीवर आणि कार्यक्षमतेवर होतोय.'
मोदींची प्रकृती बरी नाही, असं माझं म्हणणं आहे. मोदींना फार काम झेपत नाही. अमित शहा यांची प्रतिमा इतकी डागाळलेली आहे की ते गृहखाते चालवत नसून एखाद्या गुंडाप्रमाणे टोळी चालवत आहेत वर्दीतल्या लोकांची, असं त्यांच्याविषयी उघडपणे बोललं जात आहे. या सगळ्यांचा परिणाम नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेवर झाला आहे आणि हे मोदींना पटतेय. या बदलातून जोपर्यंत अमित शहांना बाजूला केलं जात नाही तोपर्यंत कोणत्याही फेरबदलाल अर्थ उरला नाही, अशी दिल्लीत चर्चा आहे, असाही गौप्यस्फोट संजय राऊतांनी केला आहे.
'मोदींची प्रकृती बरी नाही, त्यांच्याकडून फार काम होत नाहीये. ते अस्वस्थ आहेत, असं त्यांच्याकडे पाहिल्यावर दिसते, मी त्यांचे निरीक्षण करतो, बोलताना, चालताना ,कारमध्ये बसताना. नेहरु शेवटच्या काळात फार थकले होते, तसे मोदी आता थकलेत शरीर साथ देत नाहीय. इतक्या थकलेल्या माणसाने देशाचे नेतृत्व करु नये, राष्ट्रहितासाठी मोदी आणि शाहांनी सत्तेपासून दूर जायला पाहिजे, आणि मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राहायला पाहिजे. यालाच देशसेवा म्हणतात ना. शरीर साथ देत नसताना सत्तेच्या खुर्चीवर बसून देशाचे नेतृत्व करणे हे राष्ट्रहित नाही,' असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.
'आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोदींची खशी खिल्ली उडवली जाते, हे तुम्ही पाहिले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जे मोदींचे मित्र म्हणतात. मोदी कसे गयावया करतात पत्रकार परिषद घेऊ नका, मला प्रश्न विचारु नका, हे सांगतात. हे चांगल्या उत्तम आरोग्याचे वा प्रकृतीचे लक्षण नाही. त्यांनी आत्मविश्वास गमावला आहे. याचा परिणाम आहे, असंही संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.
'झोप न येणे हे सुद्धा गंभीर आजाराचं लक्षणे आहे. जर मोदी कमी वेळ झोपतात असं कोण सांगत असेल. तर एक माणूस इतकी वर्ष झोपत नाही आणि त्याचे राजकारण करतो. तर कमी झोप येणे किंवा झोप न येणे हे सुद्धा प्रकृती बिघडल्याचे लक्षण आहे किंवा मानसिक स्वास्थ ठिक नाही. चिंतेमुळं त्यांना झोप लागत नाही हे सुद्धा त्यांचे आरोग्य बिघडल्याचे लक्षण आहे, अशी मिश्किल टिप्पणी त्यांनी केली आहे.