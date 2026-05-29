'तिघांनी अजित पवारांचं डोकं फिरवलं', राऊतांनी थेट नावं घेतली! 'NCP तील 'चौकडी'ला कल्पना, 'आता भाजपच्या...'

NCP Will Be Finished Mentioned 4 Leaders: पार्थ पवार आणि भुजबळांमध्ये झालेल्या वादासंदर्भात प्रश्न विचारला असता राज्यसभेचे खासदार आणि पक्ष प्रवक्ता असलेल्या नेत्याने राष्ट्रवादीसंदर्भात मोठं भाकित केलं आहे.
NCP Will Be Finished Mentioned 4 Leaders: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मतभेद चव्हाट्यावर येण्याचे प्रकार सुरुच आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंशी पक्षावरील ताब्यावरुन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांबरोबरच पार्थ पवार यांनी नाराजी व्यक्त करत काही कठोर निर्णय घेतलेले. राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये या दोन्ही नेत्यांना नंतर स्थान देण्यात आल्याने वाद शांत झाला असला तरी आता कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळांबरोबर पार्थ पवारांचा वाद झाला आहे. पार्थ पवारांनी ठराविक ठेकेदाराला कंत्राट देण्याची मागणी छगन भुजबळांनी फेटाळून लावल्याने दोन्ही नेत्यांमध्ये वाद झाल्याची माहिती समोर आली. या वादावरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊतांनी राष्ट्रवादीसंदर्भात मोठं भाकित केलं आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादीसंदर्भात मोठं भाकित करताना, 'चौकड' असा उल्लेख करत त्यांनी कोणते चार नेते पक्ष संपवण्यासाठी कारणीभूत ठरतील याबद्दल भाष्य केलं आहे.
खरं तर संजय राऊत यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना, "राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पक्ष संपलेला आहे," असं म्हटलेलं. यावेळेस त्यांनी माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि माजी मंत्री तसेच बीडचे विद्यमान आमदार धनंजय मुंडेंचा उल्लेख करत कठोर शब्दांमध्ये निशाणा साधला.
"अजित पवारांना मूळ पक्षातून दूर करण्याचे काम पटेल, मुंढे, आणि तटकरे यांनी केले आहे. अजित पवारांचे डोके फिरवणारे हे तीन लोक आहेत," असं संजय राऊत म्हणाले. बाकी पक्ष हा भाजपच्या दावणीला बांधला आहे, असा टोला राऊतांनी लगावला होता.
आज भुजबळ आणि पार्थ पवारांच्या वादाची बातमी समोर आल्यानंतर पत्रकारांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता संजय राऊतांनी 'चौकड' असा उल्लेख करत पक्षातील चार नेत्यांची नाव घेत, "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राहणार नाही," असं भाकित केलं आहे. पार्थ आणि भुजबळ यांच्यातील वादावरुन प्रश्न विचारताच राऊतांनी, "मी काय काय सांगितले हा पक्ष राहणार नाही. हा पक्ष भविष्यात राहत नाही," असं म्हटलं. पुढे बोलताना, "आता भुजबळ, पटेल, तटकरे, मुंडे ही जी चौकड आहे त्यांना पश्चाताप होत आहे," असं राऊत म्हणाले. "आता आपण भाजपच्या दावणीला बांधले जाणार हे त्यांना माहीत आहे," असंही राऊत राष्ट्रवादीतील प्रमुख नेत्यांबद्दल भाष्य करताना म्हणाले.