'ते काम फडणवीसांसाठी सोपं नाही', मुंडे-शाह भेटीचा उल्लेख करत राऊतांचं भाकित; 'बीडमध्ये...'

Sanjay Raut Slams Government Over Kokate Issue: कोकाटे हिट विकेट झाल्याचा उल्लेख करत राऊतांनी धनंजय मुंडे आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीचाही उल्लेख केला आहे. ते नक्की काय म्हणालेत पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 18, 2025, 11:29 AM IST
'ते काम फडणवीसांसाठी सोपं नाही', मुंडे-शाह भेटीचा उल्लेख करत राऊतांचं भाकित; 'बीडमध्ये...'
राऊतांनी नोंदवलं मत (प्रातिनिधिक फोटो)

Sanjay Raut Slams Government Over Kokate Issue: राज्याच्या क्रीडा मंत्रालयाचा कारभार माणिकराव कोकाटेंकडून काढून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांकडे सोपवल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. कोकाटे हिट विकेट झालेत असं म्हणताच धनंजय मुंडेंना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेणं मुख्यमंत्री फडणवीसांना कठीण का जाऊ शकतं याबद्दलही राऊतांनी भाष्य केलं आहे. 

कोणाला वाचवायचा प्रयत्न होतोय?

कोकाटेंविरुद्ध निकाल आल्यानंतरही त्यांना बरखास्त न केल्याच्या मुद्द्यावरुन राऊतांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांवर निशाणा साधला. "कोणाला वाचवायचा प्रयत्न होतोय? ज्या विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या संदर्भात तडकाफकी निर्णय घेतला. ज्या मंत्र्यांना दोन वर्षाची सजा झाली त्यांना राहुल नार्वेकर म्हणतात, कोर्टाची मूळ प्रत येऊ द्या," असं म्हणत राऊतांनी टोला लगावला आहे. "कोकाटे हिट विकेट आहेत. सदनिका लाटण्याची केस आहे ते आत्ताची नाही," असं विधानही राऊतांनी केलं आहे. 

नक्की वाचा >> 5 गाड्या, 7 घरं, 26 एकर जमीन तरी शासकीय घरासाठी 'उल्प उत्पन्न गटात' सांगणाऱ्या कोकाटेंची खरी संपत्ती किती?

अमित शाह पक्ष, माणसं फोडण्यात पटाईत

"अमित शाह माणसं, पक्ष फोडण्यात पटाईत आहेत. पण त्यांना (धनंजय मुंडेंना) मंत्रीपद देणं फडणवीस यांना सोपं नाही. बीडमध्ये संतोष देशमुख यांची हत्या झाली. त्यात गुंडांच्या टोळ्या सहभागी होत्या या कारणासाठी त्यांना मंत्रीपदावरुन जावे लागले ते कारण संपलं का? अजूनही वाल्मीक कराड जेलमध्ये आहे. घटना संपली नाही गंभीर स्वरूपाचे आरोप अशा लोकांना मंत्रिमंडळात घेण्याची चूक फडणवीस करतील असं मला वाटत नाही," असं राऊत म्हणाले. 

शेवटचा घाव शिंदेंवर?

"सरकारला लागलेला काळिमा आहे. भ्रष्टाचार आणि गुंडागर्दी लागलेले दोन मंत्री गेले. देवेंद्र फडणवीस टप्प्याटप्प्याने गेम करतील शेवटचा घाव मिंध्येवर करतील," असं भाकित राऊतांनी व्यक्त केलं आहे. "भारतीय जनता पक्ष एकनाथ शिंदेच्या पक्षाला पूर्णपणे गिळणार आहे," असंही राऊत म्हणालेत. 

दोन्ही पवार एकत्र आले म्हणजे भाजपासोबत गेले असं नाही

तसेच शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र येणं म्हणजे पवारांनी भाजपासोबत गेले असं म्हणता येणार नसल्याचं राऊत यांनी नमूद केलं. "शरद पवार यांनी अजित पवारांचे हात मिळवणी करणे म्हणजे भाजपशी मिळवणे असं नाहीये. त्यांच्या कुटुंबाची व्यक्तिगत मजबुरी आहे. तात्विक विचाराने गेले नाही स्वतःच्या आणि कुटुंबाची कातडी वाचवण्यासाठी अजित पवार तिकडे गेले आहेत. शरद पवार यांच्या सोबत अनेक विषयांवर चर्चा होईल. बरेच दिवस झाले भेटलो नाही. या विषयावर चर्चा करायला आवडेल," असं राऊत आज होणाऱ्या शरद पवारांसोबतच्या भेटीसंदर्भात भाष्य करताना म्हटलं. 

आम्ही शिफारस करु

आशिष शेलार यांनी कवितेच्या माध्यमातून ठाकरेंच्या शिवसेनेवर टीका केल्याच्या मुद्द्यावरुन टोला लगावताना, "ते कवी आहेत त्यांना साहित्य अकादमीचा पुरस्कार हवा असेल त्याची शिफारस आम्ही करू," असा टोला राऊतांनी लगावला.

