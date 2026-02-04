'प्रफुल्ल पटेलांना पवार कुटुंबाचे प्रमुख केलं आहे का? त्यांचे दोन्ही पाय...'; खासदाराचा खोचक टोला

MP Sanjay Raut Slams Praful Patel: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासंदर्भात अजित पवार आणि जयंत पाटलांमध्ये चर्चा झालेली. त्या चर्चेत देवेंद्र फडणवीस नसल्याने त्यांना याबद्दल बोलण्याचा काय अधिकार? असा थेट सवाल राष्ट्रवादीचे संस्थापक शरद पवार यांनी केला आहे. यावर बोलताना संजय राऊत यांनी, "त्यांनी मांडलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा मुद्दा मीही मांडला होता. ते (अजित पावर) ज्याअर्थी फडणवीस यांना बोलले नाहीत त्या अर्थी त्यांचा फडणवीस यांच्यावर विश्वास नसावा. विलीनीकारणाचा विषय पवार कुटुंबातील होता. फडणवीस यांचा अट्टाहास कामाचा नाही," असा टोला लगावला आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं नेतृत्व कोण करणार हे निवडण्याची जबाबदारी आपली असल्याचं विधान माजी केंद्रीय मंत्री तसेच राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी मंगळवारी केलं. प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना त्यांनी हे विधान केलं. तसेच सुनेत्रा पवारांना नेता बनवायचं असून सर्वांच्या इच्छेनुसार जनतेच्या हितासाठी सुनेत्रा पवारांकडे उपमुख्यमंत्रिपद सोपवण्यात आलं आहे. मी पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार नाही, असंही पटेल यांनी स्पष्ट केलेलं असतानाच आता या विधानांवरुन उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी प्रफुल्ल पटेलांवर निशाणा साधला आहे.
"प्रफुल्ल पटेल यांना पवार कुटुंबाचा प्रमुख केलं आहे का?" असा सवाल राऊतांनी विचारला. तसेच, "हिंदू संस्कृतीत 13 दिवसांचा शोक पाळला जातो. राष्ट्रवादी अजित पवार यांचा पक्ष शरद पवारांचा पक्ष होता, पटेलांचा नाही. ते मोदी आणि शाह यांचे भक्त आहेत. अमित शाह त्यांना जे आदेश देतील तो निर्णय पटेल घेतील," असंही राऊत म्हणाले. त्याचप्रणाणे "भाजपा पक्षाच्या कंपनीचे शेअर होल्डर हे अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचे पक्ष आहेत," असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.
सर्व जाती-धर्माला एकत्र घेऊन आपण जात आहोत, असं विधान अजित पवारांनी विमान अपघात होण्याच्या 9 मिनिटं आधी केलेल्या शेवटच्या फोन कॉलमध्ये केलं होतं. यावरुन बोलताना राऊतांनी, "अजित पवार यांनी भाजपचा मुद्दा आपल्यावर थोपवून घेतला नाही. अजित पवार यांनी आपला विचार एकनाथ शिंदे यांच्यासारखा खुंटीला टांगून ठेवला नाही," असं म्हणत शिंदेंच्या शिवसेनेला लक्ष्य केलं.
प्रफुल्ल पटेल यांनी मोदी तसेच शाहांची भेट घेतल्याच्या मुद्द्यावरुन राऊतांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर, "प्रफुल्ल पटेल यांचे दोन्ही पाय भाजपमध्ये आहेत. त्यांच्या पक्षतील 90 टक्के लोक वतनदार आहेत. मुश्रीफ हल्ली देशाला, महाराष्ट्राला खूप प्रवचन देत असतात. जेव्हा त्यांच्या घरी ईडीची धाड पडली तेव्हा तुमच्यासारखे धिप्पड लोक कुठे होते हे राज्याने पाहिलं आहे. अनेक मोठे नेते गेले तेव्हा भाजपाने जाहिराती दिल्या नव्हत्या," असं राऊतांनी म्हटलं आहे.