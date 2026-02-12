English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'दादा असता तर रेवतीचं लग्न...' सुप्रिया सुळे पहिल्यांदाच लेकीच्या लग्नाबद्दल भरभरुन बोलल्या, म्हणाल्या...

Supriya Sule on Revanti Sarang Wedding : खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या लेकीचं रेवती सुळेचं लग्न ठरलं आहे. या लग्नातबाबत सुप्रिया सुळे यांनी अधिकृतपणे भाष्य केलं आहे. अजित पवार या लग्नाला नाहीत ही खंत सुप्रिया सुळेंनी बोलून दाखवली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 12, 2026, 05:54 PM IST
Supriya Sule on Ajit Pawar Death : खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या घरी लवकरच लगीन सराई सुरु होणार आङे. सुप्रिया आणि सदानंद सुळे यांच्या कन्येचं रेवती सुळेचं लग्न ठरलं आहे. दोनंच दिवसांपूर्वी ही बातमी समोर आली आहे. रेवती सुळे आणि नागपुरचे सारंग लखानी यांचं लग्न ठरलं आहे. या लग्नावर सुप्रिया सुळे यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. रेवती सुळे यांनी या लग्नाची घोषणा स्वतः अजित पवार करणार असल्याच सांगितलं आहे. 

काय म्हणाला सुप्रिया सुळे?

आज सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी रेवती आणि सारंग यांच्या लग्नाबद्दल अधिकृत घोषणी केली. त्या म्हणाल्या की, खरंतर अनेक महिने ही चर्चा चालू होती. रेवती आणि सारंग गेल्या वर्षभरापासून एकमेकांना ओळखतात. आणि माझं भाग्य आहे की मला सहा भाऊ आहेत, माझे सगळेच भाऊ, त्या सर्वांनी या नात्याला आशिर्वाद दिला. त्यामुळे मी हे माझं भाग्य समजते की दादा असतानाच हे लग्न ठरलं होतं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केली खंत 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खरंतर हे दुर्दैवं आहे की दादा ( अजित पवार) आपल्यातून 28 (जानेवारी) तारखेलाचा गेला, नाहीतर ही (लग्न ठरल्याची) घोषणा, सगळी फॅमिलीच 30 तारखेला करणार होती, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. त्यामुळे एकाच गोष्टीचं मला मनापासून समाधान वाटतंय की, दादाच्या आशिर्वादानेच हे लग्न ठरलं, असही सुप्रिया सुळे यांनी नमूद केलं. सुशील कुमार शिंदे यांची मुलगी स्मृती शिंदे यांनी सोशल मीडियात पोस्ट करत माहिती दिली. सारंग अरुण लखानी नागपूरचे आहेत. त्यामुळे रेवती सुळे नागपूरची सून होणार आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने रेवती सुळे यांचं लग्न ठरल्याची सूत्रांचे माहिती आहे. 

कोण आहे सारंग लखानी?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सारंग लखानी हे नागपूरचे एक प्रसिद्ध तरुण उद्योजक आणि बॅडमिंटनपटू आहेत. ते सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे यांच्याशी विवाहबंधनात अडकणार असल्यामुळे चर्चेत आहेत. सारंग लखानी नागपूरमधील प्रसिद्ध उद्योजक अरुण लखानी यांचे सुपुत्र आहेत. अरुण लखानी हे 'विश्वराज ग्रुप'चे (Vishvaraj Group) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. सारंग यांनी नागपूर विद्यापीठातून बी.कॉम (BCom) पूर्ण केले असून, त्यानंतर त्यांनी आयआयएम बेंगलोर (IIM Bangalore) येथून व्यवस्थापन अभ्यासक्रम आणि कोलंबिया बिझनेस स्कूल (Columbia Business School) मधून एमबीए (MBA) केले आहे. सारंग गेल्या 8 वर्षांहून अधिक काळ विश्वराज ग्रुपमध्ये 'एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर' (Executive Director) म्हणून कार्यरत आहेत. ही कंपनी प्रामुख्याने जलसंधारण, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांत काम करते. सारंग एक उत्कृष्ट बॅडमिंटन खेळाडू आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

