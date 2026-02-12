'दादा असता तर रेवतीचं लग्न...' सुप्रिया सुळे पहिल्यांदाच लेकीच्या लग्नाबद्दल भरभरुन बोलल्या, म्हणाल्या...

Supriya Sule on Ajit Pawar Death : खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या घरी लवकरच लगीन सराई सुरु होणार आङे. सुप्रिया आणि सदानंद सुळे यांच्या कन्येचं रेवती सुळेचं लग्न ठरलं आहे. दोनंच दिवसांपूर्वी ही बातमी समोर आली आहे. रेवती सुळे आणि नागपुरचे सारंग लखानी यांचं लग्न ठरलं आहे. या लग्नावर सुप्रिया सुळे यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. रेवती सुळे यांनी या लग्नाची घोषणा स्वतः अजित पवार करणार असल्याच सांगितलं आहे.
आज सुप्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी रेवती आणि सारंग यांच्या लग्नाबद्दल अधिकृत घोषणी केली. त्या म्हणाल्या की, खरंतर अनेक महिने ही चर्चा चालू होती. रेवती आणि सारंग गेल्या वर्षभरापासून एकमेकांना ओळखतात. आणि माझं भाग्य आहे की मला सहा भाऊ आहेत, माझे सगळेच भाऊ, त्या सर्वांनी या नात्याला आशिर्वाद दिला. त्यामुळे मी हे माझं भाग्य समजते की दादा असतानाच हे लग्न ठरलं होतं.
खरंतर हे दुर्दैवं आहे की दादा ( अजित पवार) आपल्यातून 28 (जानेवारी) तारखेलाचा गेला, नाहीतर ही (लग्न ठरल्याची) घोषणा, सगळी फॅमिलीच 30 तारखेला करणार होती, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. त्यामुळे एकाच गोष्टीचं मला मनापासून समाधान वाटतंय की, दादाच्या आशिर्वादानेच हे लग्न ठरलं, असही सुप्रिया सुळे यांनी नमूद केलं. सुशील कुमार शिंदे यांची मुलगी स्मृती शिंदे यांनी सोशल मीडियात पोस्ट करत माहिती दिली. सारंग अरुण लखानी नागपूरचे आहेत. त्यामुळे रेवती सुळे नागपूरची सून होणार आहे. तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने रेवती सुळे यांचं लग्न ठरल्याची सूत्रांचे माहिती आहे.
सारंग लखानी हे नागपूरचे एक प्रसिद्ध तरुण उद्योजक आणि बॅडमिंटनपटू आहेत. ते सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांची कन्या रेवती सुळे यांच्याशी विवाहबंधनात अडकणार असल्यामुळे चर्चेत आहेत. सारंग लखानी नागपूरमधील प्रसिद्ध उद्योजक अरुण लखानी यांचे सुपुत्र आहेत. अरुण लखानी हे 'विश्वराज ग्रुप'चे (Vishvaraj Group) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. सारंग यांनी नागपूर विद्यापीठातून बी.कॉम (BCom) पूर्ण केले असून, त्यानंतर त्यांनी आयआयएम बेंगलोर (IIM Bangalore) येथून व्यवस्थापन अभ्यासक्रम आणि कोलंबिया बिझनेस स्कूल (Columbia Business School) मधून एमबीए (MBA) केले आहे. सारंग गेल्या 8 वर्षांहून अधिक काळ विश्वराज ग्रुपमध्ये 'एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर' (Executive Director) म्हणून कार्यरत आहेत. ही कंपनी प्रामुख्याने जलसंधारण, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांत काम करते. सारंग एक उत्कृष्ट बॅडमिंटन खेळाडू आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे.