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सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकपदी खासदार उदयनराजे भोसले यांची बीनविरोध निवड

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकपदी खासदार उदयनराजे भोसले यांची बीनविरोध निवड झाली. ज्ञानेश्वर पवार यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली. उदयनराजेंच्या बिनविरोध निवडीमुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 06, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 11:40 PM IST
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकपदी खासदार उदयनराजे भोसले यांची बीनविरोध निवड

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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