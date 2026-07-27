महाराष्ट्रातील तरुणांना सरकारी नोकरीची संधी, MPSC कडून 5707 पदांवर भरती; कसा करायचा अर्ज?

महाराष्ट्रात सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या लाखो तरुणांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. महाराष्ट्र गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 अंतर्गत पदसंख्येत मोठी वाढ करण्यात आली असून, आता एकूण 5,707 रिक्त पदांसाठी भरती केली जाणार आहे. यामध्ये महसूल विभागातील 1,539 तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) पदांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाची भरती प्रक्रिया राज्यातील सर्वात मोठ्या भरतींपैकी एक ठरणार आहे.
MPSC ने सुरुवातीला गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी 2,619 पदांची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर सुधारित अधिसूचनेद्वारे 3,088 अतिरिक्त पदांची भर घालण्यात आली. यामुळे एकूण रिक्त पदांची संख्या 5,707 वर पोहोचली आहे. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या पदांमध्ये 1,539 तलाठी पदे आहेत. याशिवाय लिपिक-टंकलेखक, कर सहाय्यक (Tax Assistant), सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक (AMVI), तांत्रिक सहाय्यक आणि उद्योग निरीक्षक अशा विविध पदांसाठीही भरती केली जाणार आहे.
पदसंख्या वाढल्यानंतर आयोगाने अर्जासाठी मुदतही वाढवली आहे. इच्छुक उमेदवारांना 5 ऑगस्ट 2026 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. अर्ज शुल्क 8 ऑगस्ट 2026 पर्यंत ऑनलाइन किंवा एसबीआय चलनाद्वारे भरता येईल. ज्यांनी अद्याप अर्ज केला नाही, त्यांच्यासाठी ही महत्त्वाची संधी असून, अंतिम तारखेची वाट न पाहता लवकर अर्ज करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
तलाठी पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी (Graduation) पूर्ण केलेली असावी. कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवस्थापन किंवा इतर कोणत्याही शाखेतील पदवीधर उमेदवार अर्ज करू शकतात. वयोमर्यादेबाबत, किमान वय 18 किंवा 19 वर्षे (पदानुसार) असून, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी कमाल वय 38 वर्षे आहे. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना शासनाच्या नियमानुसार वयोमर्यादेत सवलत मिळेल.
भरती प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. प्रथम संयुक्त पूर्व परीक्षा (Preliminary Examination) होईल. ही परीक्षा OMR आधारित बहुपर्यायी स्वरूपाची असेल. प्राथमिक परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेसाठी बोलावले जाईल. प्राथमिक परीक्षा 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी अभ्यासाचे नियोजन आतापासून सुरू करणे आवश्यक आहे.
उमेदवारांनी MPSC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी. त्यानंतर 'Group-C Services Combined Preliminary Examination 2026' या लिंकवर क्लिक करून अर्ज भरावा. वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक तपशील, पदांची पसंती यासह आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी. अर्ज शुल्क भरल्यानंतर अर्जाची प्रत डाउनलोड करून सुरक्षित ठेवावी. अर्जामध्ये चुकीची माहिती भरल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो, त्यामुळे सर्व तपशील काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे.
राज्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी ही भरती अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. विशेषतः तलाठी पदांचा समावेश झाल्यामुळे ग्रामीण प्रशासनात काम करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे भरली जाणार असल्याने स्पर्धा निश्चितच तीव्र असेल. त्यामुळे अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत, वेळेचे नियोजन आणि नियमित सराव यावर भर देणे गरजेचे आहे. अधिकृत अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचूनच अर्ज करावा आणि केवळ अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे.