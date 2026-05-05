MPSC Bharati: महाराष्ट्रातील हजारो उमेदवारांसाठी गुड न्यूज; एमपीएससी घेणार 1700 हून अधिक पदांची तलाठी भरती, मोठी अपडेट समोर!

MPSC Talathi Bharti 2026: महाराष्ट्र महसूल विभागात सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक अत्यंत सुखद आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेली आणि वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली तलाठी भरती प्रक्रिया आता नव्या जोमाने आणि पारदर्शकपणे राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यावेळच्या भरतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, ही प्रक्रिया आता खासगी कंपन्यांमार्फत न होता थेट 'महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग' म्हणजेच एमपीएससीमार्फत घेतली जाणार आहे.
यापूर्वी खासगी संस्थांमार्फत झालेल्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक बिघाड आणि गैरप्रकारांच्या तक्रारी आल्या होत्या. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांनी सातत्याने मागणी केली होती की, या परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाव्यात. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून सरकारने आता 1700 हून अधिक तलाठी पदांची भरती प्रक्रिया एमपीएससीकडे सोपवली आहे. यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल आणि परीक्षेतील गोंधळ कमी होईल.
राज्यातील महसूल विभागाचा कामाचा वाढता ताण पाहता, 'ग्राम महसूल अधिकारी' (तलाठी) या संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची गरज आहे. महसूल विभागाने सुधारित आकृतीबंधानुसार 1700 पेक्षा जास्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासनाने प्रशासकीय हालचाली तीव्र केल्या असून रिक्त पदांचा जिल्हानिहाय तपशील गोळा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व विभागीय आयुक्तांना कडक सूचना दिल्या आहेत. आपल्या विभागातील रिक्त पदांची 'बिंदू नामावली' (Reservation Roster) मागासवर्गीय कक्षाकडून तपासून घेऊन, त्याचे अंतिम मागणीपत्र (Requisition) 8 मे 2026 पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत शासनास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे भरती प्रक्रियेत दिरंगाई होण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये 'पेसा' (PESA) क्षेत्र लागू आहे, त्या ठिकाणी रिक्त पदांची माहिती देताना विशेष काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. पेसा आणि बिगर पेसा क्षेत्रातील जागांचे स्वतंत्र मागणीपत्र सादर करावे लागणार आहे. यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील आणि सर्वसाधारण क्षेत्रातील उमेदवारांना त्यांच्या हक्काच्या जागांवर संधी मिळणे सुलभ होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्व विभागांकडून मागणीपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर, एमपीएससीद्वारे या पदांसाठीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्यास जुलै २०२६ पर्यंत या महाभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होण्याची दाट शक्यता आहे.
या मेगाभरतीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Graduation) धारण केलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र असतील. यापूर्वी २०२३ मध्ये झालेल्या भरतीला सुमारे 10 लाख उमेदवारांनी प्रतिसाद दिला होता. यावेळी एमपीएससी परीक्षा घेणार असल्याने परीक्षेचा दर्जा आणि स्पर्धा अधिक चुरशीची राहण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने घोषित केलेल्या मेगाभरतीचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. एमपीएससीकडे ही भरती गेल्यामुळे केवळ एका परीक्षेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त पदांवर नियुक्ती मिळवण्याची संधी उमेदवारांना मिळेल. वारंवार वेगवेगळ्या परीक्षा देण्याऐवजी एकाच दर्जेदार परीक्षेद्वारे नोकरी मिळवणे आता सोपे होणार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आतापासूनच अभ्यासाला सुरुवात करणे फायद्याचे ठरेल. महसूल विभागातील हे 'ग्राम महसूल अधिकारी' पद ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रशासनात महत्त्वाचा कणा मानले जाते, त्यामुळे या नोकरीला विशेष प्रतिष्ठा आहे.