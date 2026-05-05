MPSC Bharati: महाराष्ट्रातील हजारो उमेदवारांसाठी गुड न्यूज; एमपीएससी घेणार 1700 हून अधिक पदांची तलाठी भरती, मोठी अपडेट समोर!

MPSC Talathi Bharti 2026: यावेळच्या भरतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, ही प्रक्रिया आता खासगी कंपन्यांमार्फत न होता थेट 'महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग' म्हणजेच एमपीएससीमार्फत घेतली जाणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 5, 2026, 09:37 PM IST
तलाठी भरती

MPSC Talathi Bharti 2026: महाराष्ट्र महसूल विभागात सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक अत्यंत सुखद आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेली आणि वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली तलाठी भरती प्रक्रिया आता नव्या जोमाने आणि पारदर्शकपणे राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यावेळच्या भरतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, ही प्रक्रिया आता खासगी कंपन्यांमार्फत न होता थेट 'महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग' म्हणजेच एमपीएससीमार्फत घेतली जाणार आहे.

पारदर्शकतेसाठी 'MPSC' कडे जबाबदारी

यापूर्वी खासगी संस्थांमार्फत झालेल्या सरळसेवा भरती प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक बिघाड आणि गैरप्रकारांच्या तक्रारी आल्या होत्या. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांनी सातत्याने मागणी केली होती की, या परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाव्यात. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून सरकारने आता 1700 हून अधिक तलाठी पदांची भरती प्रक्रिया एमपीएससीकडे सोपवली आहे. यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल आणि परीक्षेतील गोंधळ कमी होईल.

1700 हून अधिक रिक्त पदांची भरती

राज्यातील महसूल विभागाचा कामाचा वाढता ताण पाहता, 'ग्राम महसूल अधिकारी' (तलाठी) या संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची गरज आहे. महसूल विभागाने सुधारित आकृतीबंधानुसार 1700 पेक्षा जास्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासनाने प्रशासकीय हालचाली तीव्र केल्या असून रिक्त पदांचा जिल्हानिहाय तपशील गोळा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

विभागीय आयुक्तांना 8 मे पर्यंतची डेडलाईन

भरती प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व विभागीय आयुक्तांना कडक सूचना दिल्या आहेत. आपल्या विभागातील रिक्त पदांची 'बिंदू नामावली' (Reservation Roster) मागासवर्गीय कक्षाकडून तपासून घेऊन, त्याचे अंतिम मागणीपत्र (Requisition) 8 मे 2026 पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत शासनास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे भरती प्रक्रियेत दिरंगाई होण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत.

'पेसा' आणि 'बिगर पेसा' क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियोजन

ज्या जिल्ह्यांमध्ये 'पेसा' (PESA) क्षेत्र लागू आहे, त्या ठिकाणी रिक्त पदांची माहिती देताना विशेष काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. पेसा आणि बिगर पेसा क्षेत्रातील जागांचे स्वतंत्र मागणीपत्र सादर करावे लागणार आहे. यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील आणि सर्वसाधारण क्षेत्रातील उमेदवारांना त्यांच्या हक्काच्या जागांवर संधी मिळणे सुलभ होणार आहे.

जुलै महिन्यात जाहिरातीचा धमाका

मिळालेल्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्व विभागांकडून मागणीपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर, एमपीएससीद्वारे या पदांसाठीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. सर्व प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्यास जुलै २०२६ पर्यंत या महाभरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होण्याची दाट शक्यता आहे.

 शैक्षणिक पात्रता आणि पात्रता निकष

या मेगाभरतीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी (Graduation) धारण केलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र असतील. यापूर्वी २०२३ मध्ये झालेल्या भरतीला सुमारे 10 लाख उमेदवारांनी प्रतिसाद दिला होता. यावेळी एमपीएससी परीक्षा घेणार असल्याने परीक्षेचा दर्जा आणि स्पर्धा अधिक चुरशीची राहण्याची शक्यता आहे.

उमेदवारांसाठी नव्या संधीचे द्वार

राज्य सरकारने घोषित केलेल्या मेगाभरतीचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. एमपीएससीकडे ही भरती गेल्यामुळे केवळ एका परीक्षेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त पदांवर नियुक्ती मिळवण्याची संधी उमेदवारांना मिळेल. वारंवार वेगवेगळ्या परीक्षा देण्याऐवजी एकाच दर्जेदार परीक्षेद्वारे नोकरी मिळवणे आता सोपे होणार आहे. राज्य शासनाचा हा निर्णय स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी उचललेले एक मोठे पाऊल आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आतापासूनच अभ्यासाला सुरुवात करणे फायद्याचे ठरेल. महसूल विभागातील हे 'ग्राम महसूल अधिकारी' पद ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रशासनात महत्त्वाचा कणा मानले जाते, त्यामुळे या नोकरीला विशेष प्रतिष्ठा आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

