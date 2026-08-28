/Exclusive: MPSC पेपरफुटी प्रकरणातील संशयित सुनील गाढवें नक्की कोणत्या पक्षाचे? स्वत:च केला खुलासा!

चंद्रकांत फुंदे, झी 24 तास, पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग एमपीएससीच्या औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाने आता राजकीय वळण घेतले आहे. या प्रकरणाच्या तपासात आतापर्यंत सहा जणांना अटक झाली असून एमपीएससीनेही पेपरफुटी झाल्याचे मान्य केले आहे. फेरपरीक्षा घेण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाच्या राजकीय चर्चेत सुनील गाढवे यांचे नाव समोर आल्यानंतर त्यांनी झी 24 तासकडे आपली बाजू मांडली आहे. गाढवे यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावत आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नसल्याचा दावा केला आहे. पुणे महापौरांसोबत आपला संपर्क असला तरी आपण त्यांचे वैयक्तिक सहाय्यक किंवा PA नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सुनील गाढवे यांनी सांगितले की, या प्रकरणात आपण आरोपी नसतानाही सोशल मीडियावर गैरसमजामुळे आपल्याला अटक झाल्याच्या पोस्ट आणि दावे केले जात आहेत. त्यामुळे आपल्याला मानसिक त्रास होत असल्याचे त्यांनी म्हटले.‘जर मी या पेपरफुटी प्रकरणात साधा संशयित जरी असतो, तर आज माध्यमांसमोर येऊन बोललो नसतो,’ असा दावा गाढवे यांनी केला. मात्र, त्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडून पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या विधानाकडे त्यांचा स्वतःचा बचाव म्हणून पाहणे महत्त्वाचे आहे.
गाढवे यांच्या पत्नीची औषध निरीक्षक परीक्षेत निवड झाल्यामुळे त्यांच्यावरही चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महबूब शेख यांनी या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर गाढवे यांचे राजकीय संबंध नेमके कोणाशी आहेत, यावरूनही आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.या आरोपाला उत्तर देताना गाढवे यांनी पत्नीची निवड पेपर आधी मिळाल्यामुळे झाल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा असल्याचे म्हटले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पत्नीची निवड आणि पेपरफुटी प्रकरण यांचा कोणताही संबंध नाही.
सुनील गाढवे यांच्या राजकीय संबंधांबाबत सध्या वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. भाजपचे नवनाथ बन यांनी गाढवे हे भाजपचे नसून रोहित पवार यांच्याशी संबंधित असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस सुनील माने यांनी गाढवे हे अभिमन्यू पवार यांचे कार्यकर्ते असल्याचे म्हटल्याचे सांगितले जात आहे.मात्र गाढवे यांनी हे सर्व दावे फेटाळले आहेत. आपण कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते नसून स्वतः MPSCची तयारी करणारे परीक्षार्थी असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी विविध राजकीय नेत्यांची भेट घेतल्याचे त्यांनी मान्य केले; मात्र त्यामुळे आपण त्या नेत्यांचे कार्यकर्ते ठरत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
गाढवे सध्या पुणे महापौरांसोबत सहाय्यकाच्या भूमिकेत दिसत असल्याने त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत आणखी प्रश्न निर्माण झाले. यावर गाढवे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुणे महापौरांचे पती दीपक नागपुरे हे त्यांचे मित्र आहेत. या ओळखीमुळे ते महापौरांना काही बाबतीत सल्लागार म्हणून मदत करतात. मात्र, आपण पुणे महापौरांचे PA नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. यामुळे गाढवे यांची महापौर कार्यालयातील नेमकी अधिकृत भूमिका काय आहे, हा मुद्दाही पुढील काळात स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
आपला MPSC औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याचा ठाम दावा गाढवे यांनी केला. या प्रकरणात आपल्याविरोधात कोणतेही ठोस तथ्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.मात्र, या प्रकरणाचा तपास मुंबई क्राइम ब्रँचकडून सुरू आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार तपासात MPSCमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. तपासात प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी काही व्यक्तींपर्यंत पोहोचल्याचा आरोप असून डिजिटल संवाद आणि आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी केली जात आहे.
आपल्यावरील संशय दूर करण्यासाठी तपास यंत्रणेला सहकार्य करण्याची तयारी असल्याचेही गाढवे यांनी स्पष्ट केले. मुंबई क्राइम ब्रँचने चौकशीसाठी बोलावल्यास आपण निश्चितपणे हजर राहू, असे त्यांनी म्हटले.या भूमिकेमुळे प्रकरणाच्या तपासात गाढवे यांची भूमिका भविष्यात तपास यंत्रणा स्पष्ट करते का, याकडे लक्ष राहणार आहे. मात्र, चौकशीसाठी बोलावले जाणे आणि आरोपी असणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही.
एमपीएससी औषध निरीक्षक भरती परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास सध्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. या प्रकरणात सहा जणांच्या अटकेनंतर तपासाची व्याप्ती वाढली असून, पेपर बाहेर कसा गेला, त्याचा फायदा कोणाला झाला आणि आर्थिक व्यवहार कोणामध्ये झाले, याचा तपास सुरू आहे. त्याच वेळी सुनील गाढवे यांच्या कथित राजकीय संबंधांवरून महाराष्ट्रात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मात्र, गाढवे स्वतः कोणत्याही पक्षाचे कार्यकर्ते नसल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे ‘गाढवे नेमके कोणाचे कार्यकर्ते?’ या राजकीय प्रश्नापेक्षा तपास यंत्रणेकडून त्यांच्या भूमिकेबाबत कोणते अधिकृत तथ्य समोर येते, हेच अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. पेपरफुटीमुळे MPSCने फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला असून हजारो परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी संबंधित हा तपास आता पारदर्शकपणे पूर्ण होणे गरजेचे आहे.