/MPSC पेपरफुटीला नवं वळण! लव्ह स्टोरीमुळे तरुणांचं करिअर धोक्यात, तपासातून धक्कादायक खुलासा

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटीमागील कारण समोर आलंय. एक लव्ह स्टोरीमुळे पेपरफुटीचा धक्कादायक खुलासा झालाय. पोलिसांच्या तपासात असं समोर आलंय की, एका बॉयफ्रेंडने आपल्या गर्लफ्रेंडसाठी पेपर फोडला आहे. या पेपरफुटीमुळे असंख्य तरुणांचं करिअर धोक्यात टाकण्यात आले. शिवाय राज्य लोकसेवा आयोगाने औषध निरीक्षक परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आली. या पेपर फुटीचा घटनाक्रम थक्क करणारा आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका प्रियकराने एमपीएससीमध्ये अगदी एका खालच्या कर्मचाऱ्याशी संधान ही पेपरफुटी आपल्या गर्लफ्रेंडसाठी केली आहे. पोलिसांनी सांगितलंय की फुटलेला पेपर केवळ एकालाच मिळाला आहे. हा पेपर एकाच मिळाला असला तरी आयोगावर परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की आली आहे.
दुसरीकडे मुंबई गुन्हे शाखेने एमपीएससीच्या तीन अधिकाऱ्यांसह सहा जणांना अटक केली असून एमपीएससीचे अप्पर सचिव अभिजीत लेंडवे पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. या तिघांना 2 सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी MPSC च्या परीक्षेची तयारी करत असतात आणि निव्वळ एका प्रेम प्रकरणातून एवढा मोठा कांड झाला आहे. तसंच या प्रकरणात पेपर फुटल्याचा आरोप करणारा गौरव पाटील याचीही भूमिका संशयास्पद मानली जातेय.