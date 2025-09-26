मोठी बातमी! MPSC परीक्षेबद्दल महत्त्वाचा निर्णय; पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी...

MPSC Exam 2025 Postpone : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या म्हणजेच MPSC परीक्षांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात काही ठिकाणी आलेल्या पूर परिस्थितीमुळे काही विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अखेर MPSC ची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी गुरुवारी केली आहे. त्यानंतर शुक्रवारी मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ही मागणी फेटाळत, एमपीएससीच्या परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होणार असल्याचे स्पष्ट केलं होतं. पण मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवून विनंती केली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
पूर्वी ही परीक्षा येत्या रविवारी 28 सप्टेंबर 2025 ला होणार होती. पण आता ही परीक्षा 9 नोव्हेंबर 2025 ला होणार असल्याची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून परीपत्रक काढून सांगण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत पस्तीस पैकी नऊ संवर्गातील एकूण 385 पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025 घेण्यात येते.
महाराष्ट्रातील एकूण 37 जिल्हा केंद्रांवर ही परीक्षा पार पडणार आहे. तर यासाठी जवळपास एक लाख 75 हजार 516 विध्यार्थी ही परीक्षा देणार होते.
विध्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा आणि राज्यातील पावसाची परिस्थिती पाहता परीक्षा काही काळ पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी अनेक विध्यार्थांसह राज्य सरकारने पत्राद्वारे केली होती. विद्यार्थी पावसाची परिस्थिती असल्यामुळे परीक्षा केंद्रापर्यंत जाऊ शकणार नाहीत. वाहतूकची सोय नाही. रस्ते खराब झाले आहेत. विद्यार्थ्यांचं हित लक्ष्यात घेता निर्णय घेतल्या बद्दल आयोगाचे आणि सरकारचे स्पर्धा परीक्षा विध्यार्थी असोसिएशनकडून आभार मान्यत आले आहे.