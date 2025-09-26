मोठी बातमी! MPSC परीक्षेबद्दल महत्त्वाचा निर्णय; पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
MPSC Exam 2025 Latest Update : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या म्हणजेच MPSC परीक्षांबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात काही ठिकाणी आलेल्या पूर परिस्थितीमुळे काही विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 26, 2025, 05:22 PM IST
MPSC Exam 2025 Postpone : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या म्हणजेच MPSC परीक्षांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात काही ठिकाणी आलेल्या पूर परिस्थितीमुळे काही विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अखेर  MPSC ची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी गुरुवारी केली आहे. त्यानंतर शुक्रवारी मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ही मागणी फेटाळत, एमपीएससीच्या परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होणार असल्याचे स्पष्ट केलं होतं. पण मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पत्र पाठवून विनंती केली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. 

कधी होणार MPSC Exam 2025?

पूर्वी ही परीक्षा येत्या रविवारी 28 सप्टेंबर 2025 ला होणार होती. पण आता ही परीक्षा 9 नोव्हेंबर 2025 ला होणार असल्याची  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून परीपत्रक काढून सांगण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत पस्तीस पैकी नऊ संवर्गातील एकूण 385 पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा 2025 घेण्यात येते. 

महाराष्ट्रातील एकूण 37 जिल्हा केंद्रांवर ही परीक्षा पार पडणार आहे. तर यासाठी जवळपास एक लाख 75 हजार  516  विध्यार्थी ही परीक्षा देणार होते.

विध्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा आणि राज्यातील पावसाची परिस्थिती पाहता परीक्षा काही काळ पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी अनेक विध्यार्थांसह राज्य सरकारने पत्राद्वारे केली होती. विद्यार्थी पावसाची परिस्थिती असल्यामुळे परीक्षा केंद्रापर्यंत जाऊ शकणार नाहीत. वाहतूकची सोय नाही. रस्ते खराब झाले आहेत. विद्यार्थ्यांचं हित लक्ष्यात घेता निर्णय घेतल्या बद्दल आयोगाचे आणि सरकारचे स्पर्धा परीक्षा विध्यार्थी असोसिएशनकडून आभार मान्यत आले आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

MPSC exam 2025MPSC Exam 2025 PostponeMaharashtra Public Service CommissionMPSC exam postponementMarathwada flood impact

