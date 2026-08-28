महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) मार्च महिन्यात घेतलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या औषध निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटीप्रकरणी आरोपींच्या चौकशीतून धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. परीक्षार्थी ऋतुजा पाटील आणि तिचा प्रियकर यांच्यातील व्हॉट्सअॅप चॅट लीक झाले आहेत. तसंच, तिला परीक्षेचे 77 प्रश्न मिळाल्याचे समोर आले आहेत. तसंच,
परीक्षेपूर्वी ऋतुजा पाटील हिला 77 प्रश्न मिळाले होते आणि त्यासाठी तिच्या वडिलांनी बारा लाख रुपये मोजले होते. तिच्या लग्नासाठी जमवलेली रक्कम त्यांनी ती औषध निरीक्षक होण्यासाठी वापरल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. तसंच, गौरव आणि ऋतुजा यांच्यातील व्हॉट्सअॅप चॅटदेखील व्हायरल झाले आहे. त्यामुळं या प्रकरणाच्या तपासाला आरोपी अमृत पाटील यांच्या मुलीच्या व्हॉट्सअॅप संभाषणामुळे नवी दिशा मिळाल्याचे समजते आहे.
परीक्षेपूर्वी ऋतुजाला पुरवलेल्या प्रश्नांपैकी 78 प्रश्न परीक्षेत आल्याचे तपासात समोर येत आहे. या संबंधित व्हॉट्सअॅप चॅट व्हायरल होत आहे. प्रश्नसंचातील 294 प्रश्न आरोपी अधिकाऱ्यांनी चोरल्याचा गुन्हे शाखेला संशय आहे. यातील काही प्रश्न आर्थिक मोबदल्याच्या बदल्यात परीक्षार्थीपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याची शक्यता तपासली जात आहे. ऋतुजाने परीक्षेच्या काळात केलेल्या व्हॉट्सअॅप संवादाचे व्हायरल व्हॉट्सअॅपचे स्क्रीनशॉट मधून समोर येत आहे.
ऋतुजा: मोबाइल बघू देत नाही मला, काय ते मेसेज करून ठेव. हा क्वेश्चन सेट मला दिला आहे. यातून मुद्दाम १० प्रश्न मला चुकीचे सोडवायला सांगितले आहे.
ऋतुजा : पप्पा बोलले घरीसुद्धा नको सांगू. मी माझ्या सख्ख्या भावालासुद्धा नाही सांगितलं म्हणे. माझ्याकडे पैसे नाहीत म्हणे, जे आहेत ते लग्नासाठी जमवले आहेत. कौटिल्यने पैसे मागितले उद्या 5 लाख. काही करून उद्या द्या मला म्हणाला आहे, पप्पा टेन्शनमध्ये आहेत, कुठून देऊ 5 लाख असं म्हणताहेत.
ऋतुजा : त्याने हे क्वेश्चन दिले होते, त्यामधून 78 क्वेश्चन आले होते. ते मी कन्फर्म सोडवले आहेत. ते सोडून दुसरे 13 सॉल्व्ह केले. असे टोटल 91 मी सॉल्व्ह करून घेतले. किती बरोबर येतात ते. केले आहेत
गौरव : ओके. क्वेश्चन पेपर भेटले असेल तर चेक करून घे. किती बरोबर येतात ते.