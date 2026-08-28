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'मुद्दाम 10 प्रश्न चुकीचे सोडवले, पप्पांनी लग्नासाठी...; ऋतुजा आणि गौरव पाटील यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट लीक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गौरव पाटील आणि ऋतुजा पाटील यांच्यातील व्हॉट्सअॅप चॅट लीक झाले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 28, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:27 AM IST
'मुद्दाम 10 प्रश्न चुकीचे सोडवले, पप्पांनी लग्नासाठी...; ऋतुजा आणि गौरव पाटील यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट लीक
Image Credit: mpsc paper leak

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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