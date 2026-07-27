/MPSC चा फार्मासिस्टचा पेपर फुटला? परीक्षेपूर्वी काही उमेदवारांकडे प्रश्नपत्रिका उपलब्ध; काय घडलंय नेमकं?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) औषध निरीक्षक (गट-ब) भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाने राज्यात मोठी राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चा निर्माण केली आहे. विरोधकांकडून या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी होत असताना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. आयोगाने उपलब्ध पुरावे, तक्रारी आणि निवेदनांची सखोल पडताळणी करून संबंधितांविरोधात पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, भाजपचे नेते सूरज चव्हाण यांनी रोहित पवार यांच्या आरोपांना उत्तर देत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे राजकारण करू नये, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.
अन्न व औषध प्रशासन विभागातील 'औषध निरीक्षक (गट-ब)' भरती परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तातडीने पावले उचलली आहेत. आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांनी सांगितले की, प्राप्त झालेल्या सर्व पुराव्यांची, उमेदवारांकडून आलेल्या निवेदनांची आणि उपलब्ध माहितीची सखोल छाननी केली जात आहे. प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित दोषींविरोधात पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास आता अधिक वेगाने होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
औषध निरीक्षक पदाच्या (ड्रग इन्स्पेक्टर) परीक्षेतील गैरव्यवहाराबाबत तक्रारदार विद्यार्थ्याने कोणत्याही दबावाला न जुमानता मांडलेली परखड भूमिका...— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 27, 2026
याच विषयासंदर्भात थोड्या वेळात MPSC च्या अध्यक्षांची विद्यार्थ्यांसोबत भेट घेणार आहोत.. pic.twitter.com/LzGqHiF73A
भरती परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारामुळे हजारो उमेदवारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. परीक्षेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी विद्यार्थी संघटना आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांकडून होत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत दोषींवर कठोर कारवाई आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणात राज्य सरकारवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी या कथित पेपरफुटीची चौकशी राज्य यंत्रणेकडे न ठेवता थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपास आवश्यक असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच स्पर्धा परीक्षांमध्ये सातत्याने होत असलेल्या गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचा सरकारी भरती प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
भाजप नेते सूरज चव्हाण यांनी रोहित पवार यांच्या आरोपांना जोरदार उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, MPSC ने या प्रकरणात आधीच अधिकृत खुलासा केला असून आयोग स्वतः तपासाची प्रक्रिया राबवत आहे. त्यामुळे कोणतेही आरोप करण्यापूर्वी सत्य परिस्थिती तपासली पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि आंदोलनाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करू नये, त्यांना वेठीस धरू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सूरज चव्हाण यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी पेपरफुटीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सरकारनेही विषय गांभीर्याने घेतला. केवळ प्रेक्षकाची भूमिका न घेता सरकारने आवश्यक निर्णय घेतले आहेत. पेपरफुटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र आणि कठोर कायदा आणण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. भविष्यात परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सरकार आवश्यक सुधारणा करणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रकरणामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा प्रणालीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ दोषींवर कारवाई करून हा प्रश्न संपणार नाही. परीक्षा व्यवस्थेत तांत्रिक सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता, डिजिटल देखरेख आणि उत्तरदायित्वाची मजबूत व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे. पारदर्शक तपास आणि कठोर कारवाई झाल्यासच विद्यार्थ्यांचा भरती प्रक्रियेवरील विश्वास पुन्हा दृढ होईल. त्यामुळे या प्रकरणातील तपास आणि पुढील निर्णयांकडे राज्यभरातील लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.