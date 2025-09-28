MPSC Prelims Exam 2025: महाराष्ट्रातील 3 लाख परीक्षार्थींसाठी मोठी अपडेट; पावसामुळे प्रिलिम्स...

MPSC Prelims Exam 2025: महाराष्ट्रात सध्या पावसाने हाहाकार माजवलाय.पाऊस आणि पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मराठवाड्यात शेतकऱ्यांचे मोठे हाल झाले आहेत. याचा परिणाम MPSC नागरी सेवा प्रिलिम्स परीक्षा 2025 वर झालाय. एमपीएससीच्या आगामी काळात होणाऱ्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
28 सप्टेंबर रोजी होणारी ही परीक्षा आता 9 नोव्हेंबर 2025 रोजी घेतली जाईल. मराठवाड्यासह अनेक भागात पूर आणि पावसामुळे रस्ते बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचणे अवघड झाले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) हा निर्णय घेतलाय.
राज्यातील 30 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने थैमान घातले आहे. हवामान खात्याच्या इशाऱ्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रापर्यंत जाणे अशक्य आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. एमपीएससीने विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन आणि राज्य सरकारच्या सल्ल्याने हा निर्णय घेतलाय. आयोगाने कोणताही उमेदवार या संधीपासून वंचित राहू नये यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
एमपीएससीने गट ब (अराजपत्रित) सेवांच्या पूर्व परीक्षेची तारीखही बदलण्याचे जाहीर केले आहे. ही परीक्षा मूळतः 9 नोव्हेंबर रोजी होणार होती, पण आता ती नव्या तारखेला होईल. याबाबत लवकरच नवीन सूचना जारी केली जाईल. विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ होऊ नये यासाठी आयोग पारदर्शकतेसाठी प्रयत्न करत आहे.
ही परीक्षा महाराष्ट्र सरकारच्या विविध खात्यांतील 385 रिक्त पदांसाठी होत आहे. यात सुमारे 3 लाख विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. 9 नोव्हेंबर रोजी ही परीक्षा राज्यातील 37 जिल्ह्यांमधील केंद्रांवर होईल. पूरामुळे तणावात असलेल्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाने काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
परीक्षा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी जास्त वेळ मिळाला आहे. मात्र, याचा अर्थ अभ्यासात ढिलाई करावी असा नाही. ज्या भागात पूर ओसरला आहे, तिथे विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्राची माहिती आणि कागदपत्रे तयार ठेवावीत. एमपीएससीच्या वेबसाइटवर नवीन अपडेट्स तपासत राहा. आता विद्यार्थी काळजीमुक्त होऊन अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकतात.
उत्तर: महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे अनेक भागात परिस्थिती बिकट झाली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले होते. त्यांच्या मागणीनुसार आणि राज्य सरकारच्या सल्ल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणारी परीक्षा ९ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलली आहे.
उत्तर: गट ब (अराजपत्रित) सेवांसाठीची पूर्व परीक्षा, जी मूळतः ९ नोव्हेंबर रोजी होणार होती, ती आता नव्या तारखेला आयोजित केली जाईल. याबाबत गोंधळ टाळण्यासाठी MPSC लवकरच नवीन सूचना जारी करेल. विद्यार्थ्यांनी MPSC वेबसाइटवर अपडेट्स तपासावेत.
उत्तर: परीक्षा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला आहे. त्यांनी अभ्यासात सातत्य ठेवावे आणि MPSC वेबसाइटवर नवीन तारखा व इतर माहितीसाठी लक्ष ठेवावे. पूरग्रस्त भागात परिस्थिती सुधारत असल्याने, परीक्षा केंद्राची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.