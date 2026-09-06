/MPSC’वर भाजपाचा ताबा म्हणत राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर म्हणाले, ‘लवकर कारवाई करा नाहीतर…’

महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राज्यातील महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) स्वायत्ततेपासून ते पेपरफुटी, रखडलेल्या भरती प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधांपर्यंत अनेक मुद्दे त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून उपस्थित केले आहेत. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे केवळ एका परीक्षेपुरते मर्यादित नसून, तरुणांमध्ये व्यवस्थेबद्दल निर्माण झालेल्या नाराजीचे प्रतिबिंब असल्याचा दावा त्यांनी केला.
महाराष्ट्रात हजारो विद्यार्थी आपल्या विविध मागण्यांसाठी शांततापूर्ण आंदोलन करत असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले. स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांचा असंतोष केवळ एका परीक्षेच्या निकालाशी किंवा भरती प्रक्रियेशी संबंधित नसून व्यापक प्रश्नांशी जोडलेला असल्याचे राहुल गांधींचे म्हणणे आहे.
पेपरफुटीच्या घटना आणि सरकारी भरती प्रक्रियेला होणारा विलंब यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढत असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. अनेक वर्षे सरकारी नोकरीच्या संधींची प्रतीक्षा करणाऱ्या उमेदवारांसाठी प्रत्येक भरती प्रक्रिया महत्त्वाची असते. त्यामुळे परीक्षा, निकाल आणि नियुक्ती या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेळेचे नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
राहुल गांधी यांनी केवळ परीक्षांपुरते प्रश्न मर्यादित ठेवले नाहीत. शिक्षणाचा वाढता खर्च, विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांची स्थिती आणि जेवणाच्या गुणवत्तेबाबतही त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले. ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या सामान्य पार्श्वभूमीतील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना राहणीमानाचा खर्च हा मोठा प्रश्न ठरू शकतो, असा मुद्दा त्यांच्या पोस्टमधून पुढे आला.
विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या डीबीटी संबंधित योजनांमध्ये कथित गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित सरकारी यंत्रणांची अधिकृत भूमिका या पोस्टमध्ये स्पष्ट झालेली नाही.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणजेच एमपीएससी ही घटनात्मक संस्था आहे. तिच्या कामकाजातील स्वायत्तता आणि विश्वासार्हतेबाबत राहुल गांधी यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. एमपीएससीवर सरकारचा ताबा असल्याचा आरोप करत आयोगाची स्वायत्तता कमकुवत होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. हा आरोप राजकीय स्वरूपाचा असून, त्याबाबत सरकार किंवा आयोगाची अधिकृत प्रतिक्रिया स्वतंत्रपणे महत्त्वाची ठरणार आहे.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे तरुण वर्ग त्रस्त असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. पेपरफुटी, भरतीतील विलंब, शिक्षणाचा खर्च आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांसारखे प्रश्न सोडवले गेले नाहीत, तर तरुणांमधील नाराजी वाढू शकते, असे त्यांनी सूचित केले.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे सांगत राहुल गांधी यांनी सरकारला तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर त्यांचा आक्रोश आणखी तीव्र होण्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यामुळे एमपीएससी आणि स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारकडून पुढील काळात काय भूमिका घेतली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.