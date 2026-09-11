/MPSC पेपरफुटीविरोधात संभाजी ब्रिगेड आक्रमक! सचिव महेंद्र हरपाळकरांच्या तोंडाला फासले काळे

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि औषध निरीक्षक परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वातावरण तापलं आहे. अनेक शहरांत विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन पुकारले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेटदेखील झाली होती. या सगळ्या घडामोडी सुरू असतानाच एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. MPSC पेपरफुटीविरोधात आता संभाजी ब्रिगेड आक्रमक झाली असून सचिव महेंद्र हरपाळकरांच्या तोंडाला थेट काळे फासले आहे. या घटनेने काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
MPSC औषधं निरीक्षक पेपर फुटी संदर्भात संभाजी ब्रिगेडने 3ऑगस्ट रोजी आंदोलन केले होते. तर एमपीएससी परीक्षांमधील पेपरफुटीप्रकरणी विद्यार्थ्यांमध्ये आणि संघटनांमध्ये तीव्र असंतोष होता. याच मुद्द्यावरून संभाजी ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांनी थेट सचिवांना लक्ष्य केले. आंदोलनकर्त्यांनी अचानक हरपाळकर यांना गाठून त्यांच्या तोंडाला थेट काळं फासलं. हा सर्व प्रकार पुण्यात घडला आहे.
MPSCच्या गट 'ब' आणि 'क' पूर्व आणि मुख्य परीक्षा 2025ची SIT मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे. काल मुख्यमंत्री आणि MPSC परीक्षार्थींमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे आश्वासन दिलं आहे. इतर ज्या परीक्षांबाबत तक्रारी आहेत त्यांची फेर तपासणी होईल आणि तोवर मुलाखती थांबवल्या जातील यासह परीक्षार्थींसाठी तक्रार निवारण कक्ष उभारले जाईल असं देखील फडणवीस म्हणाले आहेत. या बैठकीनंतर परीक्षार्थींनी देखील चर्चा सकारात्क झाली असून मागण्या मान्य झाल्याचं सांगितलं आहे.
एमपीएससीच्या भ्रष्ट आणि भोंगळ कारभारामुळे राज्यभरातील तरुणाई मध्ये रोष आहे. त्यामुळेच विविध शहरांमध्ये एमपीएससी विरोधात परीक्षार्थी मोर्चे ही काढत आहेत. *नागपूरच्या प्रसिद्ध मारबत मिरवणुकीतही एमपीएससी विरोधातला तरुणाईचा रोष दिसून येत आहे. कारण नागपुरात एमपीएससीच्या भ्रष्ट कारभारावर भाष्य करणारा एक खास बडगा काढला जाणार आहे. नागपूरच्या बिनाकी मंगळवारी परिसरातील पोळा मैदान जवळील तरुणांनी एमपीएससीच्या भ्रष्ट कारभारावर बडगा तयार केला आहे.