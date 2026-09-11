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MPSC पेपरफुटीविरोधात संभाजी ब्रिगेड आक्रमक! सचिव महेंद्र हरपाळकरांच्या तोंडाला फासले काळे

MPSC चे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या तोंडाला संभाजी ब्रिगेड च्या कार्यकर्त्यांनी काळ फसल आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 11, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 01:21 PM IST
MPSC पेपरफुटीविरोधात संभाजी ब्रिगेड आक्रमक! सचिव महेंद्र हरपाळकरांच्या तोंडाला फासले काळे
Image Credit: mpsc secretary mahendra harpalkar

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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