MPSC आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात गेलेल्या याचिकाकर्त्याचं BJP कनेक्शन? पहिल्याच सुनावणीनंतर स्वत: खुलासा करत म्हणाला, 'मी भाजपचा कोणी...'

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या म्हणजेच एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी पुण्यात रस्त्यावर सुरु केलेलं आंदोलन थांबवावं, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीमध्ये म्हटलं आहे. मात्र त्याच वेळी आंदोलन करण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना असून सरकारने योग्य ठिकाण पाहून त्यांना आंदोलनासाठी जागा निश्चित करुन द्यावी असे आदेश सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायलयामध्ये याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते सोरव वीरकर यांनी पहिल्या सुनावणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळेस बोलताना त्यांनी त्यांचं भारतीय जनता पार्टीशी कनेक्शन असल्याच्या विषयावरूनही भाष्य केलं.
उच्च न्यायालयामधील सुनावणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मुख्य याचिकाकर्ते असलेल्या सोरव वीरकर यांनी, "अजून प्रिंटेड ऑर्डर आली नाही. ती संध्याकाळी किंवा सकाळी येईल. सरकारला तीन आठवड्याचे वेळ दिली आहे. तीन आठवड्यात सगळं सादर करायचे आहे. आंदोलन थांबवं अशी विनंती केली आहे. ज्यांना आंदोलन करायचे आहे त्यांनी करावे पण पुणेकरांना त्रास होऊ नये याची काळजी घ्यायची आहे," असं न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची माहिती देताना म्हटलं. आंदोलनामुळे पुण्यातील नागरिकांना त्रास होत असल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. आंदोलनस्थळी दररोज हजारो लोक विनापरवानगी जमा होत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला.
"कोर्टानं असेही सांगितले आहे की विद्यार्थी काही कोणी दुसरे नाहीत. सामाजिक काम करत असताना माझा अनेकांशी संबंध येतो. याचा अर्थ असा नाही की मी भाजपचा कोणी आहे," असं सौरव वीरकर यांनी म्हटलं आङे. तसेच, "काहींनी आंदोलन मागे घेतले आहे आणि काहींना परवानगी घ्या आणि जिकडे जागा मिळेल तिकडे चालू ठेवा," असंही वीरकर म्हणालेत. "कोर्टाने सांगितले की तुमचं म्हणणं आम्हाला समजलं आहे. कृपया तुम्ही आंदोलन मागे घ्या अशी विनंती केली आहे. कोर्टाने विद्यार्थ्यांचे पालकत्व घेतले आहे. मी सामान्य पुणेकर म्हणून त्रास होऊ नये म्हणून मी याचिका दखल केली आहे. नागरिकांना त्रास होऊ नये हेच होतं," असंही वीरकर यांनी आवर्जून नमूद केलं आहे.
पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला फटकारल्याचं दिसून आलं. तसेच विद्यार्थ्यांनाही सरकारने पुन्हा अभ्यासाला लागण्याच्या सूचना केल्या आहेत. एमपीएससीच्या परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली आहे. तसेच विद्यार्थी रस्त्यावर आंदोलन करत असल्याच्या मुद्द्यावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर बोलताना कोर्टाने, विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर येण्याची हौस नाही असं आम्हाला वाटतं. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून योग्य निर्णय व्हावा. विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवणं हे सरकारचं काम असल्याचं कोर्टाने सरकारला सांगितलं आहे.
विद्यार्थ्यांनी शिक्षणावरच लक्ष केंद्रित केल्यास त्यांचं करिअर घडेल, अन्य कोणत्याही गोष्टींवर फोकस करता कामा नये. असं कोर्टाने म्हटलं. सरकारी वकिलांनी विद्यार्थ्यांचं करिअर धोक्यात येऊन नये म्हणून कोणतेही गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. तसेच सध्या सुरु असलेल्या आंदोलनाला परवानगी नसल्याचं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. या आंदोलनामुळे स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला. कोर्टाने, "विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवणे सरकारचे काम, त्यांनी ते करावं. भरतीत काही घोळ असेल तर आंदोलन करण्याचा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे," असं स्पष्ट केलं. तसेच, "आंदोलनकर्ते विद्यार्थी हे समाजकंटक नाहीत," असं कोर्टाने सांगितलं.
गेल्या आठवड्याभरापासून पुण्यात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. पुण्यातील लोकसंख्या 70 लाख आहे, जिथे रोज नेते येतात आणि यामुळे रस्ते ब्लॉक होत आहेत, असं सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं. "आंदोलन मागे घेऊन विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा. योग्य ठिकाण पाहून विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी सरकारने परवानगी द्यावी," असे आदेश कोर्टाने सरकारला दिलेत. आंदोलनाला कोणतीही परवानगी नाही, असं सांगतानाच योग्य निर्णय घेण्यासाठी काम सुरू आहे, राज्यपालांना शिफारस केल्याची माहिती सरकारने कोर्टाला दिली.