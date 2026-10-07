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MPSC आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात गेलेल्या याचिकाकर्त्याचं BJP कनेक्शन? पहिल्याच सुनावणीनंतर स्वत: खुलासा करत म्हणाला, 'मी भाजपचा कोणी...'

2 ऑक्टोबरपासून पुण्यामधील नवी पेठ येथील गरवारे महाविद्यालया तसेच पत्रकार भवनाजवळ असलेल्या एस. एम. जोशी पूल परिसरामध्ये एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 07, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 01:36 PM IST
MPSC आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात गेलेल्या याचिकाकर्त्याचं BJP कनेक्शन? पहिल्याच सुनावणीनंतर स्वत: खुलासा करत म्हणाला, 'मी भाजपचा कोणी...'
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याचिकाकर्त्यानेच दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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